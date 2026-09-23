Lâm Đồng: Đèo Gia Bắc sạt lở do mưa lớn

Đèo Gia Bắc bị sạt lở. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngày 23/9, Ủy ban nhân dân xã Sơn Điền cho biết, tuyến Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc) đoạn qua địa bàn xảy ra sạt lở ta-luy dương, khối lượng lớn đất đá tràn lấp mặt đường.

Điểm sạt lở thuộc Km51 là vị trí nằm trong khu vực các đơn vị đang thi công xây dựng công trình khắc phục sạt lở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Hiện nay, địa phương phối hợp các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, đặt biển bảng cảnh báo và khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cấm xe cộ lưu thông qua khu vực.

Video hiện trường vụ sạt lở. (Clip: QUÝ NGỌC)

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km nằm trên Quốc lộ 28, nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 20. Trước đó, nhiều vị trí trên Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền xảy ra sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài, gây ách tắc giao thông; nên tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai và triển khai công trình khẩn cấp để xử lý sạt lở.