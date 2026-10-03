Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%

Cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện quy định được hưởng phụ cấp công vụ lên tới 55% mức lương hiện hưởng. (Nguồn: Tuổi trẻ)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 381/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Theo Nghị định, cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm sẽ được hưởng phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

Trường hợp mức tiền lương, thu nhập tăng thêm được hưởng thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55%, cán bộ, công chức được hưởng phần chênh lệch để bảo đảm tổng mức hưởng tương đương mức phụ cấp công vụ 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng, không dùng để tính đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chế độ này được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Những trường hợp trong thời gian từ ngày 1/7 đến khi Nghị định có hiệu lực đã hưởng mức phụ cấp thấp hơn 55% sẽ được truy lĩnh phần chênh lệch.

Nghị định cũng quy định một số khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, gồm thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài và được hưởng 40% tiền lương theo quy định; nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Khi cán bộ, công chức cấp xã thôi làm việc tại các cơ quan thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định, chế độ phụ cấp công vụ sẽ chấm dứt từ tháng tiếp theo.

Kinh phí chi trả phụ cấp công vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hằng năm của các địa phương.