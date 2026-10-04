Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 04/10/2026: Mực nước trạm Tà Lài vượt mức báo động 2

Rạng sáng 04/10/2026, lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) đoạn qua trạm Tà Lài đang có xu hướng dâng cao và đã vượt qua mức báo động (BĐ) 2. Mực nước đo được lúc 01h ngày 04/10/2026 tại trạm Tà Lài đạt 112,51m, trên mức BĐ2 0,01m.

Dự báo diễn biến lũ trong 12 đến 24 giờ tới

Diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai được dự báo duy trì ở mức cao trong ngày hôm nay, cụ thể:

Trong 12 giờ tới: Mực nước lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục lên và duy trì ở trên mức BĐ2.

Trong 12–24 giờ tiếp theo: Lũ trên sông Đồng Nai sẽ biến đổi chậm nhưng vẫn tiếp tục ở trên mức BĐ2.

Cảnh báo tác động và cấp độ rủi ro thiên tai

Mực nước sông dâng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực tới hạ tầng và đời sống người dân quanh khu vực:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Khu vực nguy cơ cao: Xuất hiện tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và nguy cơ sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai.

Tác động dân sinh - kinh tế: Nước lũ dâng cao gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, các diện tích sản xuất nông nghiệp ven bờ cũng như sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để chủ động ứng phó với diễn biến lũ trên sông Đồng Nai, chính quyền địa phương và người dân cần lưu ý:

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo mực nước lũ, chủ động các biện pháp bảo vệ tài sản, hoa màu và lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Tuyệt đối đề phòng sạt lở tại các bờ sông, bờ suối có nền đất yếu hoặc taluy dốc.

Các phương tiện giao thông thủy cần chủ động neo đậu an toàn, hạn chế di chuyển qua các đoạn sông có dòng chảy xiết.

Bản tin phát lúc 01h30 ngày 04/10/2026. Thời gian ban hành bản tin tiếp theo dự kiến vào lúc 09h00 ngày 04/10/2026.