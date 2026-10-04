Chủ động phòng ngừa - không để 'cháy' mới lo chữa

Ngày 4/10 hằng năm - ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ" là dịp để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa và ứng phó với cháy nổ.

Đây là ngày để toàn xã hội cùng nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.