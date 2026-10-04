[Video] Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét 14 độ C
Từ đêm mồng 4 tháng 10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm, vùng núi cao có nơi xuống 14 độ C. Trên Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía bắc nước ta. Trước khi không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ C.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-co-noi-ret-14-do-c-post992789.html