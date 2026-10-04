Dự báo thời tiết 4/10/2026: Không khí lạnh tràn về, nơi nào có mưa to 'sầm sập'?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ chiều tối và đêm 4/10 sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tp.Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 5/10 - Khu vực Bắc Bộ: + Từ ngày 4/10 đến ngày 5/10: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến sáng ngày 5/10, sau có mưa vài nơi. Từ đêm 4/10, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc, từ đêm 4/10, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 5/10 đến ngày 13/10 - Bắc Bộ: Thời tiết đêm không mưa, ngày nắng. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng Hà Tĩnh đêm 5-6/10 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời lạnh. - Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: đêm 5-6/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 06-11/10, có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. - Cao nguyên Trung Bộ: Dự báo thời tiết từ ngày 7/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Thời tiết khu vực này chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.