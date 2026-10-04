Xe đưa đón học sinh: Đừng để an toàn bị bỏ ngỏ

Theo cơ quan chức năng, hoạt động kiểm tra đối với xe đưa đón học sinh tập trung vào nhiều nội dung như: Số người được chở, điều kiện của phương tiện, giấy tờ và hợp đồng vận chuyển, việc bố trí người quản lý học sinh cũng như các thiết bị an toàn trên xe. Việc tuân thủ các quy định về vận tải và bảo đảm an toàn có ý nghĩa trực tiếp đối với những người ngồi trên xe. Chỉ một khâu không được kiểm soát chặt chẽ có thể phát sinh rủi ro trong quá trình đưa đón.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe đưa đón học sinh tại Hà Nội.

Tại khu vực trước cổng Trường THPT Minh Phú (xã Kim Anh, TP Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Kim Anh tổ chức kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh, chủ yếu là xe 16 chỗ, 29 chỗ. Qua kiểm tra cho thấy, một số xe chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu liên quan đến hợp đồng vận chuyển, việc bố trí người quản lý học sinh trên xe; có phương tiện thiếu búa thoát hiểm, bình chữa cháy hoặc camera hành trình; một số thiết bị được trang bị trên xe nhưng không hoạt động. Vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện cùng dừng, đỗ, đón, trả học sinh trước cổng trường gây cản trở dòng lưu thông và ùn tắc cục bộ, làm tăng nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi lên xuống xe.

Đại úy Trần Văn Dũng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15 cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an các xã để tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó có các phương tiện đưa đón học sinh. Đại diện cơ quan chức năng cũng đề nghị nhà trường cần nắm được các học sinh sử dụng xe đưa đón, loại phương tiện, cách thức đưa đón học sinh. Điều này giúp xác định, kiểm soát số lượng học sinh trong quá trình lên, xuống xe, hạn chế nguy cơ bỏ sót các em trên xe.

Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô nếu chỉ có thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà xe sẽ khó bảo đảm kiểm soát đầy đủ đối với học sinh trong suốt hành trình. Do vậy, hoạt động này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh, nhà trường và đơn vị vận tải với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho các em.