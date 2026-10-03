Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Ngày 3/10, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thanh.

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10, theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi rời vị trí, ông Thanh sẽ chuyển công tác đến Báo Văn nghệ trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10, theo nguyện vọng cá nhân.

Quyết định nêu rõ, ông Nguyễn Tiến Thanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.