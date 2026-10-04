Ngày 4/10: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm trên cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm, với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương.

Cụ thể, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá hồi đầu tuần.

Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên hiện là những địa phương giữ mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 56.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Cao Bằng và Sơn La giảm xuống còn 54.000 đồng/kg, trở thành hai địa phương có giá thấp nhất miền Bắc. Đây cũng là lần đầu trong đợt giảm này mốc 54.000 đồng/kg xuất hiện tại thị trường phía Bắc.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay xu hướng giảm tiếp tục lan rộng tại thị trường miền Trung - Tây Nguyên. Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg.

Theo đó, mặt bằng giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện chỉ còn khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg. Lâm Đồng dù giảm một giá nhưng vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, đạt 56.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại trong vùng đồng loạt giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg. Điều này cho thấy khoảng cách giá giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã thu hẹp đáng kể sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tục.

So với những phiên cuối tháng 9, khi một số địa phương vẫn duy trì mức 58.000 đồng/kg, mặt bằng giá tại khu vực đã giảm khá nhanh chỉ sau vài ngày.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm tại hầu hết các địa phương. Ngoại trừ TP Hồ Chí Minh giữ giá đi ngang, các địa phương được khảo sát đều ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện giữ mức cao nhất khu vực với 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau đã giảm xuống 54.000 đồng/kg, thấp nhất miền.

Như vậy, chỉ trong vài phiên giao dịch, mốc thấp nhất của thị trường heo hơi cả nước đã liên tục dịch chuyển từ 56.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg và hiện là 54.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm trên cả ba miền, phổ biến trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Mốc 54.000 đồng/kg hiện đã xuất hiện tại cả miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung - Tây Nguyên cũng chỉ còn dao động quanh 55.000 - 56.000 đồng/kg./.