Giá heo hơi hôm nay 4.10: Mức cao nhất chỉ còn 56.000 đồng/kg

Nhịp giảm của thị trường heo hơi chưa dừng lại khi bước sang ngày 4.10.2026. Mặt bằng 55.000 đồng/kg trở nên phổ biến, trong khi một số địa phương đã lùi xuống 54.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên cao nhất 56.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc ngày 4.10.2026 dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên là ba địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực, cùng đạt 56.000 đồng/kg.

Phần lớn các địa phương còn lại gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng đứng ở mức 55.000 đồng/kg.

Cao Bằng và Sơn La hiện có mức thấp nhất miền Bắc, đạt 54.000 đồng/kg.

So với ngày 3.10.2026, mặt bằng giá miền Bắc tiếp tục dịch xuống. Đáng chú ý, vùng giá 54.000 đồng/kg đã xuất hiện, trong khi mức cao nhất vẫn được giữ tại 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung: Hầu hết địa phương cùng mức 55.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá heo hơi ngày 4.10.2026 có biên độ khá hẹp, từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong khu vực giữ mức 56.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

So với ngày trước đó, giá tại nhiều địa phương đã thu hẹp về cùng một mặt bằng. Điều này khiến miền Trung trở thành khu vực có mức giá đồng đều nhất trong ngày.

Giá heo hơi miền Nam: Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau xuống 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Nam ngày 4.10.2026 dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM giữ mức cao nhất khu vực với 56.000 đồng/kg.

Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng giảm xuống 54.000 đồng/kg, trở thành nhóm địa phương có mức thấp nhất cả nước trong ngày.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 4.10.2026 trên cả nước dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg. So với những ngày đầu tháng, vùng giá cao tiếp tục thu hẹp, trong khi mức 54.000 - 55.000 đồng/kg xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Điểm đáng chú ý là mức 57.000 đồng/kg của ngày 3.10 không còn xuất hiện. Giá cao nhất cả nước hiện chỉ còn 56.000 đồng/kg, ghi nhận tại một số địa phương ở cả ba miền.