Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều vụ án, vụ việc được đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử.

Từ sau phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (ngày 18-6) đến nay, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý. Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176ha đất; kiến nghị xử lý hành chính nhiều tập thể, cá nhân và chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Những kết quả đó cho thấy việc phát hiện, xử lý vi phạm tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Điều dư luận quan tâm hơn là sau xử lý, tài sản thất thoát có được thu hồi; hậu quả có được khắc phục; những dự án, công trình tồn đọng có được tháo gỡ để tránh tiếp tục đình trệ, lãng phí nguồn lực hay không.

Đằng sau mỗi vụ việc phải là quá trình khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản, xác định trách nhiệm và xử lý những nguyên nhân dẫn đến sai phạm. Nếu chỉ dừng ở “xử lý xong người” mà chưa “xử lý xong việc” thì vẫn chưa trọn vẹn. Vì vậy, “làm đến cùng” càng có ý nghĩa khi đặt trong cuộc đấu tranh chống lãng phí. Những tài sản, dự án, công trình tồn đọng phải được xử lý dứt điểm, những điểm nghẽn phải được tháo gỡ đúng pháp luật để đưa nguồn lực trở lại phục vụ phát triển. Nguồn lực được khơi thông hôm nay sẽ góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngày mai.

Một yêu cầu khác của “làm đến cùng” là phải xử lý từ gốc. Nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có thể bắt nguồn từ những quy định thiếu chặt chẽ, quy trình thiếu kiểm soát, trách nhiệm chưa được phân định rõ hoặc quyền lực chưa được giám sát đầy đủ. Bởi vậy, sau mỗi vụ việc, vẫn còn những câu hỏi đặt ra cần tìm lời giải: Vì sao sai phạm xảy ra? Vì sao kéo dài? Kẽ hở nào đã bị lợi dụng? Trách nhiệm thuộc về đâu? Quy định nào cần sửa? Khâu nào cần kiểm soát chặt hơn?

Nếu chỉ xử lý vụ việc mà không xác định và khắc phục được nguyên nhân gốc rễ thì nguy cơ tái diễn vẫn còn. Nếu chỉ xử lý cán bộ vi phạm mà không khắc phục những khoảng trống trong kiểm soát quyền lực thì sai phạm mới vẫn có thể phát sinh. Do đó, kiểm soát quyền lực, tăng cường giám sát bằng dữ liệu, phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa phải đi cùng với xử lý nghiêm. Đặc biệt, cần chủ động nhận diện những lĩnh vực mới, trọng yếu, nơi tập trung nguồn lực lớn và quyền quyết định cao, để không chờ sai phạm xảy ra mới xử lý.

Điều rất quan trọng là niềm tin của nhân dân. Khi người dân thấy pháp luật được thực thi nghiêm minh, tài sản công được bảo vệ, sai phạm được xử lý đến nơi đến chốn và những nguồn lực tưởng như bị “đóng băng” được đưa trở lại phục vụ phát triển, niềm tin sẽ được củng cố bằng những kết quả cụ thể, nhìn thấy được.

Vì thế, “làm đến cùng” không phải làm cho xong một vụ việc, càng không phải khép lại một hồ sơ. Đó là làm cho ra kết quả: cái sai được sửa, hậu quả được khắc phục, tài sản được thu hồi, lỗ hổng được bịt lại và nguồn lực được khơi thông.