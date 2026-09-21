Lan truyền clip cụ bà ở Nghệ An bị đánh đập, công an vào cuộc xác minh

Ngày 21/9, theo báo Tiền phong, một cán bộ xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an xã xác minh vụ việc liên quan đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông có hành vi đánh vợ đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, từ sáng cùng ngày, đoạn video ghi lại cảnh một cụ bà lớn tuổi bị chồng liên tục đánh đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong clip, dù người phụ nữ nhiều lần nói “xin lỗi”, người chồng vẫn tiếp tục có hành động bạo lực.

Cụ ông liên tục có hành động đánh đập vợ. (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến. Không ít người bày tỏ thương cảm với cụ bà, đồng thời lên án hành vi bạo lực gia đình và đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Bích Hào đã phối hợp với Công an xã tiến hành xác minh. Bước đầu xác định hai người xuất hiện trong clip là ông H. và bà D., đều khoảng 80 tuổi, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Bích Hào.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông H. và bà D. không có con ruột và trước đây đã nhận một người làm con nuôi. Người con này hiện đã lập gia đình, có con và đang sinh sống cùng nhà với hai ông bà.

Trong quá trình chung sống, giữa vợ chồng ông H. và bà D. thường xảy ra bất hòa. Theo thông tin từ địa phương, trước đây ông H. cũng từng nhiều lần có hành vi đánh vợ.

Trước tình trạng này, lực lượng an ninh cơ sở đã nhiều lần đến gia đình để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và hòa giải, nhằm hạn chế mâu thuẫn và giữ ổn định cuộc sống gia đình.

Hiện, chính quyền xã Bích Hào cùng Công an xã tiếp tục xác minh nội dung đoạn clip và các thông tin liên quan. Trên cơ sở kết quả xác minh, cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý phù hợp theo quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của những người liên quan.