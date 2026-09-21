Phá đường dây mại dâm tại homestay núp bóng 'tour du lịch'

Ngày 21/9, theo tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra một cơ sở lưu trú trên địa bàn, phát hiện 3 cặp nam, nữ có hành vi mua bán dâm.

Khoảng 0h30 ngày 19/9, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Homestay K.H. tại xã Nguyễn Huệ. Tại đây, Công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, đồng thời lập biên bản, tạm giữ tiền, điện thoại và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng mua dâm liên hệ với M.P.T. (SN 2003, trú tại xã Đàm Thủy) qua mạng xã hội để tìm người bán dâm. Sau đó, M.P.T. kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận giá từ 10-15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T. để phục vụ điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt và thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm dưới hình thức "tour du lịch", từ đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.