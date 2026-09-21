Thanh tra chỉ ra loạt sai phạm trong xử lý chất thải tại Phú Minh Vina, chuyển hồ sơ sang công an

Theo Kết luận thanh tra số 648/KLTT-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan về các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Kết luận được ban hành sau cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina, được thực hiện từ ngày 29/6 đến 27/8/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định Phú Minh Vina đã thuê Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải với 533 chuyến xe.

Thanh tra cho rằng, số chất thải này được vận chuyển từ nhà máy của Phú Minh Vina tại xã Trạm Than, tỉnh Phú Thọ để đổ trái phép trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên có dấu hiệu của “Tội gây ô nhiễm môi trường”. Hồ sơ, tài liệu vụ việc đã được Thanh tra chuyển đến Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ để xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền.

Một vụ việc khác liên quan đến khoảng 10.582 tấn chất thải được Phú Minh Vina chuyển giao cho CTCP Xử lý chất thải Phú Thọ.

Theo kết luận, từ năm 2023 đến ngày 25/6/2026, Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng với CTCP Xử lý chất thải Phú Thọ để vận chuyển, xử lý tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Tuy nhiên, thực tế lượng chất thải này được vận chuyển chủ yếu từ Xưởng số 2, nơi chứa chất thải nguy hại của nhà máy Phú Minh Vina đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Than thuộc CTCP Xử lý chất thải Phú Thọ.

Đồng thời, kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp bãi rác cho thấy tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 07:2025/BNNMT.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của “Tội gây ô nhiễm môi trường” và đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để xem xét xử lý.

Kết luận thanh tra cũng xác định từ ngày 8/1/2025 đến 26/6/2026, Phú Minh Vina đã vận chuyển khoảng 118,2 tấn chất thải nguy hại ra môi trường không đúng quy định.

Ngoài ra, từ tháng 6/2025 đến ngày 29/6/2026, một xe ô tô của doanh nghiệp đã vận chuyển khoảng 1.041 tấn chất thải tiếp nhận từ 57 chủ nguồn thải, trong đó khoảng 573 tấn là chất thải nguy hại, nhưng không đưa về nhà máy để xử lý theo quy định.

Tổng khối lượng của 2 nhóm là khoảng 1.160 tấn, trong đó có 691 tấn chất thải nguy hại.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại” và đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Một nội dung khác được Thanh tra xác định có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động kế toán, thuế.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6/7/2026, Phú Minh Vina sử dụng đồng thời 2 phần mềm kế toán. Trong đó, phần mềm MISA được sử dụng để ghi sổ, lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan nhà nước; còn phần mềm Dtech được sử dụng để hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh thực tế khác với phần mềm MISA. Việc này dẫn đến khoản tiền mặt 8,446 tỷ đồng bị bỏ ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi trên có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về kế toán” theo Điều 221 và “Tội trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh các hành vi có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra còn xác định Phú Minh Vina có nhiều vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, trong giai đoạn 2023 - 2025, doanh nghiệp thực tế thu gom, tiếp nhận, xử lý 183.850 tấn chất thải, trong khi khối lượng được phép xử lý theo giấy phép là 117.546 tấn.

Sau khi chuyển giao cho đơn vị khác 35.088 tấn, lượng chất thải vượt tổng công suất được cấp phép khoảng 31.215 tấn. Trong đó, năm 2023 vượt khoảng 3.681 tấn; năm 2024 vượt khoảng 20.794 tấn và năm 2025 vượt khoảng 6.739 tấn.

Hành vi này thuộc trường hợp bị xử phạt từ 200 - 240 triệu đồng và có thể bị đình chỉ hoạt động của cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường từ 1 - 3 tháng.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ để xem xét, xử phạt theo thẩm quyền.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xác định sử dụng thêm một thiết bị đốt để xử lý chất thải nguy hại nhưng thiết bị này không có trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại được cấp. Hành vi này có mức phạt từ 300 - 500 triệu đồng, kèm hình thức tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 6 - 9 tháng theo quy định được dẫn chiếu trong kết luận.

Thanh tra cũng phát hiện số liệu về khối lượng chất thải nguy hại trong các báo cáo của Phú Minh Vina có chênh lệch lớn.

Cụ thể, trong năm 2023, báo cáo của doanh nghiệp ghi nhận 15.286 tấn, trong khi báo cáo định kỳ ghi 15.036 tấn, chênh 230 tấn. Năm 2024, hai số liệu lần lượt là 38.511 tấn và 17.250 tấn, chênh 21.261 tấn. Năm 2025, số liệu lần lượt là 25.584 tấn và 11.885 tấn, chênh 13.699 tấn. Tổng khối lượng chênh lệch trong 3 năm là 35.211 tấn.

Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi báo cáo không đúng, không đầy đủ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ để xem xét xử phạt.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, Phú Minh Vina đã tiếp nhận, xử lý khoảng 199.294 tấn chất thải các loại, trong đó 86.544 tấn là chất thải nguy hại. Tổng doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023 - 2025 khoảng 584 tỷ đồng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Phú Minh Vina chấm dứt các hành vi vi phạm về quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải và môi trường, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả.

Cơ quan này cũng kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ và UBND TP Hà Nội rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thu gom, vận chuyển, tiếp nhận và xử lý chất thải trên địa bàn.

UBND tỉnh Phú Thọ và UBND TP Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra kèm tài liệu chứng minh về Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/11/2026.