Thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi tại Công an xã

Với trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, người đại diện hợp pháp đưa trẻ đến trực tiếp Công an cấp xã để làm thủ tục. Cán bộ công an sẽ kiểm tra, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ.

Với trẻ dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Nếu thông tin chính xác, hồ sơ được chuyển đến Công an cấp xã nơi trẻ cư trú để giải quyết.

Trường hợp thông tin của trẻ chưa có hoặc có thay đổi, người đại diện hợp pháp được hướng dẫn bổ sung, cập nhật trước khi cấp thẻ.

Đối với trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, cơ quan công an thực hiện thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt và thu nhận ảnh mống mắt.