Thanh tra thành phố Huế vừa ban hành Kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo.

Dược phẩm Thuận Thảo bị thanh tra chỉ ra loạt vi phạm, thiếu sót về thuế.

Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 02/6/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26/01/2026. Vốn điều lệ của Công ty là 4.500.000.000 đồng. Lĩnh vực hoạt động của Công ty là bán buôn, bán lẻ hàng hóa dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo vẫn còn có những vi phạm, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định trong hoạt động bán buôn, bán lẻ dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng; trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với Nhà nước.

Cụ thể, công ty tổ chức khám sức khoẻ cho nhân viên không đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Tiếp đến, công ty chưa kê khai thu nhập khác (giá trị quà tặng bằng hiện vật từ các nhà phân phối), kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến tăng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với số tiền 196.675.707 đồng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra thành phố yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những vi phạm, thiếu sót đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Ngoài ra, thanh tra yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thuận Thảo chấp hành nghiêm Kết luận Thanh tra và thực hiện việc nộp ngân sách nhà nước số tiền 196.675.707 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do Công ty kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định.