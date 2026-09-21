11 phù hiệu xe ô tô báo mất hết giá trị sử dụng

Theo Sở Xây dựng, ngày 15/9/2026, đơn vị tiếp nhận văn bản của 5 doanh nghiệp, hợp tác xã về việc mất phù hiệu xe ô tô, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Bình Phúc; Công ty TNHH Phan Minh Tâm; Công ty TNHH MTV Võ Linh Trang; Hợp tác xã Unitech và Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp Thiên Phúc.

Số phù hiệu bị mất gồm 11 phù hiệu được Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng và Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng) cấp cho các phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải tại các đơn vị nêu trên.

Nhằm tránh tình trạng phù hiệu đã báo mất nhưng vẫn còn thời hạn sử dụng bị tiếp tục sử dụng để kinh doanh vận tải, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo toàn bộ 11 phù hiệu này không còn giá trị sử dụng kể từ ngày ký thông báo. Danh sách cụ thể các phù hiệu được nêu tại phụ lục kèm theo.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng các phù hiệu nói trên thì thu hồi và xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, góp phần ngăn chặn việc sử dụng các phù hiệu đã báo mất trong hoạt động kinh doanh vận tải.