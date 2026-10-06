Cà-phê, trà Việt khai thác dư địa giá trị gia tăng

Đối với ngành cà-phê và trà, dư địa gia tăng giá trị nằm ở phần giá trị được tạo thêm sau vùng nguyên liệu. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đây là một trong những nội dung được đặt ra tại Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026, diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Sự kiện có khoảng 250 gian hàng, quy tụ hơn 400 thương hiệu từ 20 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách. Các nhóm sản phẩm tập trung vào nguyên liệu, thiết bị, công nghệ và giải pháp phục vụ ngành cà-phê, trà và F&B.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 tập trung đồng thời vào nguyên liệu, công nghệ, thiết bị và nhân lực, qua đó phản ánh các khâu đang quyết định ngày càng rõ hơn giá trị của một sản phẩm đồ uống.

Đối với ngành cà-phê và trà, dư địa gia tăng giá trị nằm ở phần giá trị được tạo thêm sau vùng nguyên liệu. Từ một nông sản, sản phẩm có thể được nâng giá trị qua chế biến sâu, chất lượng, kỹ thuật pha chế, thương hiệu và khả năng tiếp cận những phân khúc tiêu dùng có giá trị cao hơn.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2025. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo Ban tổ chức, việc kết nối vùng nguyên liệu với công nghệ, nhân lực và thị trường sẽ giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn giá trị của cà-phê và trà Việt, thay vì chỉ cạnh tranh ở khâu cung cấp nguyên liệu.

Tại sự kiện sẽ có 3 cuộc thi chuyên môn cấp quốc gia, dự kiến quy tụ hơn 180 thí sinh, tập trung vào các kỹ năng pha chế và đánh giá chất lượng cà-phê, trà; gồm: Vietnam National Brewers Cup, Vietnam National Latte Art Championship và Tea Masters Cup Vietnam.

Vietnam National Brewers Cup đánh giá kỹ thuật pha chế thủ công, kiểm soát chiết xuất và cảm quan. Vietnam National Latte Art Championship tập trung vào kỹ thuật tạo hình và pha chế. Tea Masters Cup Vietnam gồm các nội dung pha chế, thử cảm quan và sáng tạo với trà.