Hacker tuyên bố xâm nhập Trump Mobile

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Theo Cybersecurity News, tệp dữ liệu được công bố chứa 3.615 bản ghi, gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin đơn hàng.

Straight Arrow News cho biết đã kiểm tra dữ liệu và liên hệ với một số người có tên trong danh sách. Một số xác nhận thông tin là chính xác, dù một số khác cho biết họ không phải khách hàng của Trump Mobile. Điều này cho thấy một phần dữ liệu có thể xác thực, nhưng chưa đủ để khẳng định toàn bộ danh sách là chính xác.

BYOD cho biết nhóm đã tiếp cận hệ thống sau khi cài mã độc vào thiết bị của một nhân viên tại Liberty Mobile, công ty có trụ sở ở Florida. Trump Mobile thuộc T1 Mobile và sử dụng thương hiệu được cấp phép từ Trump Organization.

Nhóm này cũng tuyên bố vẫn có quyền truy cập bảng điều khiển backend của Trump Mobile và cung cấp ảnh chụp màn hình chứa thông tin khách hàng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai xác nhận phương thức xâm nhập, loại mã độc hay việc hệ thống của công ty bị mã hóa bằng mã độc tống tiền.

Dữ liệu bị lộ có thể bị lợi dụng để thực hiện các cuộc gọi giả danh chăm sóc khách hàng, gửi email lừa đảo hoặc yêu cầu thanh toán giả. Hiện chưa có thông tin cho thấy mật khẩu hoặc số thẻ thanh toán của khách hàng bị lộ.