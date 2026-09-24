Kỳ vĩ rừng vầu ở Dền Sáng

Rừng vầu Ngải Chồ như một thảm xanh khổng lồ, tạo nên không gian sinh thái nguyên sơ và mát lành.

Những thân vầu thẳng đứng cao tới 20m, vươn thẳng lên không trung và đan dày đặc vào nhau, tạo thành chiếc “ô thiên nhiên” khổng lồ che mát cả một vùng.

Cây vầu tại đây có đường kính trung bình từ 10 - 12 cm, thậm chí nhiều cây ở khu vực đất tốt đạt đường kính lên tới 15 cm – kích thước hiếm thấy ở các vùng vầu tái sinh thông thường.

Dưới gốc vầu là thảm lá khô dày đặc đang phân hủy tạo mùn cho đất, điểm xuyết cùng những tảng đá lớn bám đầy rêu xanh cổ kính, mộng mơ.

Theo quy ước bảo vệ rừng, người dân thôn Ngải Chồ chỉ được phép vào rừng thu gom những cây vầu đã khô về làm củi, tuyệt đối không chặt phá cây xanh bừa bãi.

Mỗi năm, mỗi hộ gia đình được khai thác tối đa 25 cây vầu để đan lát, làm rào ruộng hay dựng bếp; nếu muốn làm nhà mới phải viết đơn xin phép khai thác dưới 100 cây và cam kết không lấy tiếp trong 3 năm sau.

Hoạt động hái măng vầu được kiểm soát nghiêm ngặt. Bà con chỉ được lấy măng đúng một lần trong năm tại các khu vực rừng sâu, tuyệt đối giữ nguyên khu vực ven đường để bảo tồn cảnh quan. Thời điểm này cây vầu đang tích tụ dưỡng chất, để đến mùa xuân năm sau sẽ sinh ra những cây măng ngon, ngọt.

Để bảo vệ thảm thực vật, quy ước cộng đồng quy định phạt 50.000 đồng nếu để trâu, bò vào phá măng và phạt 100.000 đồng đối với hành vi hái măng trái phép. ﻿Trong ảnh: Người dân vào rừng vầu lấy những cây khô gãy về làm củi đun.

Khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm cùng cảnh sắc thơ mộng khiến rừng vầu Ngải Chồ trở thành điểm dừng chân tránh nóng và chụp ảnh lý tưởng cho người dân địa phương và du khách.

Dạo bước trong rừng vầu Dền Sáng là một trải nghiệm thú vị. Hiện, chính quyền xã Dền Sáng đang tích cực đẩy mạnh chủ trương biến rừng vầu Ngải Chồ thành điểm du lịch sinh thái trọng điểm, vừa nâng cao thu nhập cho bà con vừa giữ gìn vẹn nguyên màu xanh của đại ngàn.