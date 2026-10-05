Lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng từ những trải nghiệm thực tế

Hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, ngày 2/10/2026

Không chỉ mang đến những kiến thức trực quan về thiên nhiên và đa dạng sinh học, hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung còn góp phần gieo những “hạt giống xanh” trong thế hệ trẻ, hướng đến lối sống thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Khi bài học về thiên nhiên bước ra đời sống

Vừa qua, ngày 2/10/2026, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương (Tp. Huế) đã phối hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung và Trường THCS Thanh Thủy (phường Thanh Thủy, Tp. Huế) tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm cho 55 học sinh của nhà trường.

Các em học sinh tham quan không gian trưng bày, trực tiếp quan sát các mẫu vật

Tại bảo tàng, các em học sinh được tham quan không gian trưng bày, trực tiếp quan sát các mẫu vật và tìm hiểu thêm những kiến thức về thiên nhiên, rừng và đa dạng sinh học.

Từ những mẫu vật cụ thể, những kiến thức vốn được tiếp cận qua sách vở đã trở nên trực quan và gần gũi hơn. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội nhận diện giá trị của tài nguyên thiên nhiên, hiểu hơn về môi trường sống và sự cần thiết phải gìn giữ những giá trị tự nhiên cho hôm nay và mai sau.

Gieo tư duy xanh từ những trải nghiệm nhỏ

Bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia của cộng đồng. Trong đó, giáo dục thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng để hình thành nhận thức và hành vi thân thiện với môi trường ngay từ những năm tháng học đường.

Thông qua trải nghiệm thực tế, các em được nâng cao nhận thức về giá trị của rừng, tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống; từ đó hình thành ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn môi trường.

Đây cũng là nền tảng để hình thành tư duy sống xanh, biết trân trọng tài nguyên, hạn chế những hành vi gây tổn hại đến tự nhiên và hướng tới sự hài hòa giữa con người với môi trường.

Lan tỏa từ học đường đến cộng đồng

Một thông điệp về bảo vệ thiên nhiên sẽ có sức sống lâu dài hơn khi được chuyển hóa thành hành động và lan tỏa trong cộng đồng. Mỗi học sinh, từ những điều nhỏ nhất, có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, chia sẻ kiến thức với gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Khi ý thức bảo vệ rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, những giá trị đó cũng tạo nền tảng cho các mô hình phát triển xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và sinh kế bền vững trong tương lai.

Từ những trải nghiệm hôm nay, những hành động xanh có thể sẽ được hình thành và lan tỏa cho ngày mai

Giáo dục tình yêu thiên nhiên vì thế không chỉ dừng ở một chuyến tham quan. Đó là quá trình gieo mầm trách nhiệm, để thế hệ trẻ hiểu rằng bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn môi trường chính là bảo vệ nền tảng của cuộc sống.

Từ những trải nghiệm hôm nay, những hành động xanh có thể sẽ được hình thành và lan tỏa cho ngày mai, góp phần xây dựng cộng đồng sống hài hòa với thiên nhiên, thúc đẩy nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn và phát triển bền vững./.