Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho hay: Cách đây 72 năm, ngay sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, nhiệm vụ chuẩn bị tiếp quản Thủ đô được đặt ra vô cùng khẩn trương, phức tạp và yêu cầu bảo mật tuyệt đối.

Từ ngày 20/7/1954 đến ngày 10/10/1954, ngôi đình Kim cổ kính của làng Song Khê đã trở thành trụ sở làm việc bí mật của thành ủy Hà Nội. Cũng tại đây, Trung ương và thành ủy đã đặt một Tiểu ban đặc biệt gồm 15 cán bộ do đồng chí Trần Trọng Quế làm Trưởng Tiểu ban.

Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn và đối mặt với nhiều hiểm nguy, được sự chở che, đùm bọc hết lòng của nhân dân xã Tam Hưng, Tiểu ban đã làm việc đêm ngày, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ in ấn hàng nghìn tài liệu, truyền đơn, chính sách tiếp quản của Đảng và Chính phủ để kịp thời chuyển tới nhân dân và các lực lượng cách mạng trong nội thành.

Những trang tài liệu được in ra từ đình Kim ngày ấy chính là nguồn sáng tư tưởng, định hướng cho công tác tiếp quản diễn ra an toàn và thắng lợi trọn vẹn.

Đình Kim, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Song song với giá trị lịch sử cách mạng vô giá, đình Kim còn là một kiệt tác di sản văn hóa, kiến trúc nghệ thuật truyền thống, nơi đây hiện còn lưu giữ 20 đạo sắc phong quý hiếm của các triều đại, cùng hệ thống hoành phi, câu đối, văn bia giàu giá trị nghệ thuật và tâm linh, đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia từ năm 2000. Chính sự hòa quyện giữa bề dày văn hóa truyền thống và truyền thống cách mạng anh hùng đã tạo nên chiều sâu giá trị đặc biệt cho đình Kim.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định: Việc tổ chức lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến ngày hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh của thành phố đối với những đóng góp to lớn của mảnh đất và con người Tam Hưng, mà quan trọng hơn, đây là hành động thiết thực để bảo tồn ký ức lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và thắp sáng ngọn lửa truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Nhấn mạnh nhiệm vụ gìn giữ và phát huy giá trị của đình Kim, đồng chí cho rằng: Đình Kim đã trở thành một "địa chỉ đỏ" cách mạng của thủ đô, vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Do đó, xã Tam Hưng phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, coi việc bảo vệ, bảo tồn di tích đình Kim là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống thiết thực cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh địa phương.

Xã chủ động nghiên cứu, kết nối đình Kim với các điểm di sản, làng nghề, cảnh quan sinh thái trên địa bàn; từng bước đưa nơi đây trở thành một điểm đến du lịch văn hóa-lịch sử-trải nghiệm hấp dẫn, biến nguồn lực di sản thành động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Sáng cho biết, xã Tam Hưng sẽ lập hồ sơ cải tạo, nâng cấp, tu bổ giai đoạn 2 và xây dựng dự án trùng tu hệ thống hầm địa đạo từ chùa Bối Khê (di tích quốc gia đặc biệt) qua nhà thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực và đình Kim; dự án công viên Bia chiến tích chứng tích chiến tranh, nơi máy bay B52 của Mỹ bị bắn rơi khi xâm phạm vào vùng trời Thủ đô thành một quần thể không gian văn hóa truyền thống, lịch sử.