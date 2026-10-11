Ký ức đi cùng nhịp sống mới

Ký ức ấy, qua thời gian, vẫn được nuôi dưỡng bằng những bộ phim, các trưng bày, thậm chí cả những lễ hội và không gian sáng tạo mới.

Những bộ phim cũ được chiếu lại miễn phí, những triển lãm chuyên đề với hàng loạt tư liệu quý được tổ chức, nhiều di tích rộn ràng với các chương trình kỷ niệm, những con phố rực rỡ cờ hoa... Đó là những cách gợi ký ức mà công chúng đã quen mỗi dịp lễ lớn. Năm nay, lát cắt về Hà Nội vẫn được tái hiện qua những bộ phim như “Em bé Hà Nội”, “Ngày về”, “Đào, phở và piano”... hay hàng trăm tư liệu quý trong trưng bày “Hà Nội - Ngày về chiến thắng”...

Bên cạnh những không gian gợi dòng chảy ký ức, Thành phố còn mở cửa đón những sắc màu văn hóa từ nhiều quốc gia qua Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai; những không gian văn hóa sáng tạo tiếp tục xuất hiện với các sắp đặt ngoài trời mới mẻ, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống đô thị.

Trong bức tranh chung dày đặc các hoạt động, không khó để nhận thấy những dòng chảy văn hóa khác nhau đang song hành, cùng dệt nên chân dung văn hóa của Hà Nội hôm nay. Hà Nội có lợi thế mà không phải đô thị nào cũng có: Một nền tảng văn hóa, lịch sử rất dày và khả năng kết nối ngày càng rộng với khu vực, quốc tế. Hà Nội đang tìm cách rất riêng để kể câu chuyện của mình với du khách. Không chỉ bằng những công trình cổ kính, những di tích, lịch sử hào hùng... mà còn bằng một đời sống văn hóa đang chuyển động từng ngày. Người ta đến Hà Nội để tìm một thành phố nghìn năm tuổi, nhưng cũng có thể bắt gặp những lễ hội quốc tế, những không gian sáng tạo, những cuộc đối thoại văn hóa và những cách thưởng thức nghệ thuật rất mới.

Nếu được tổ chức thường xuyên, có nội dung và cách tiếp cận phù hợp, các giá trị lịch sử, di sản cùng những hoạt động giao lưu, sáng tạo đương đại có thể trở thành sản phẩm văn hóa, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tạo thêm động lực phát triển cho Hà Nội. Bởi một thành phố hấp dẫn không phải là thành phố chỉ biết giữ ký ức, mà là nơi biết đưa ký ức đi cùng tương lai.