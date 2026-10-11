Lô Lô Chải lạ lẫm

Đường vào thôn Lô Lô Chải đang được thi công, ngày 10/10. Ảnh: Cắt từ video Bùi Xuân Nam.

Những ngày gần đây, hình ảnh đường sá bị đào xới, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang tại Lô Lô Chải, ngôi làng du lịch nổi tiếng dưới chân cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang), thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tại một số đoạn đường dẫn vào thôn, mặt đường bị bóc dỡ để phục vụ thi công hệ thống thoát nước. Đất đá, vật liệu xây dựng xuất hiện dọc lối đi, khiến khung cảnh ngôi làng có phần khác lạ so với hình ảnh yên bình, gọn gàng thường thấy.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Bùi Xuân Nam, hướng dẫn viên bản địa tại Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), cho biết công trình đang được triển khai trên tuyến đường chính dẫn vào Lô Lô Chải, nhằm cải thiện hạ tầng và điều kiện vệ sinh môi trường.

Theo Nam, một số đoạn đường đang thi công không thuận tiện cho phương tiện di chuyển, nhưng du khách vẫn có thể đi bộ vào làng, tham quan và chụp ảnh tại những khu vực không bị ảnh hưởng.

"Đơn vị thi công làm từng đoạn ngắn, khoảng 10 m, không đào cả tuyến đường cùng lúc. Nhờ vậy, khách vẫn có lối đi lại", Nam nói.

Là hướng dẫn viên thường xuyên đưa khách đến Lô Lô Chải, Nam cho biết công trình chưa gây xáo trộn đáng kể đến lịch trình các đoàn. Trong chuyến dẫn khách gần đây, anh chủ động thông báo trước về tình hình thi công để du khách nắm được thông tin và chuẩn bị phù hợp.

Đường vào thôn Lô Lô Chải ghi nhận ngày 10/10. Ảnh: Bùi Xuân Nam.

Nam hướng dẫn viên cũng đăng tải video ghi lại hiện trạng đường sá lên mạng xã hội, nhằm giúp những người chuẩn bị đến Lô Lô Chải biết trước tình hình, tránh bất ngờ khi tới nơi.

Theo anh, Lô Lô Chải ngày càng thu hút đông du khách, kéo theo nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng. Dù việc thi công tạm thời ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ thống thoát nước mới được kỳ vọng giúp ngôi làng sạch sẽ, thuận tiện hơn về lâu dài.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), xác nhận công trình nâng cấp hệ thống thoát nước đang bước vào giai đoạn cuối, dự kiến hoàn thành ngày 20/10.

Theo ông Gai, đây là một phần trong kế hoạch cải thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường du lịch tại địa phương. Việc thi công được triển khai theo từng đoạn, đồng thời bố trí lối đi để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động tham quan.

Trong thời gian này, chính quyền và người dân cũng chủ động giải thích, hướng dẫn những đoàn khách đến thôn.

"Chúng tôi mong du khách thông cảm vì trong quá trình thi công khó tránh khỏi bụi bẩn, ngổn ngang. Người dân trong thôn cũng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để khách biết trước và chủ động lịch trình", ông Gai nói.

Trưởng thôn cho biết đơn vị thi công đang tăng tốc, làm việc cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn trả mặt bằng, bảo đảm cảnh quan trước mùa du lịch cao điểm sắp tới.

Dù một số tuyến đường đang được cải tạo, lượng khách đến Lô Lô Chải vẫn duy trì ở mức cao. Theo ông Gai, các cơ sở lưu trú trong thôn đã kín phòng trong những ngày cuối tuần gần đây. Nhu cầu đặt phòng bắt đầu tăng từ tháng 10 và được dự báo tiếp tục sôi động khi bước vào mùa hoa tam giác mạch.

Về phía chính quyền xã, hướng tới Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII năm 2026, xã Lũng Cú thông tin đang tập trung hoàn thiện các công trình hạ tầng, trong đó có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm xã và Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải.

Theo thông báo của UBND xã Lũng Cú, các hạng mục này nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cấp hạ tầng du lịch và gìn giữ cảnh quan của điểm đến.

Chính quyền khuyến cáo các đoàn khách chủ động tìm hiểu tình hình đường sá trước khi khởi hành, đặc biệt với những đoàn sử dụng ôtô cỡ lớn. Khi đi qua khu vực thi công, du khách cần tuân thủ biển báo, rào chắn và hướng dẫn tại hiện trường, tránh tự ý đi vào những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Về lâu dài, Lô Lô Chải định hướng hạn chế ôtô, xe máy đi vào khu vực lõi, ưu tiên không gian cho người đi bộ và những phương tiện phù hợp với cảnh quan làng truyền thống.