Hàng nghìn du khách trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng' tại Phố sách Hà Nội

Tại Phố sách Hà Nội (phường Cửa Nam), không khí trải nghiệm diễn ra sôi nổi khi người dân, du khách lần lượt tìm hiểu và tham gia chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Ảnh: Vi Giáng

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, hoạt động đã thu hút 1.350 lượt khách.

Nhiều người hào hứng ngồi chờ đến lượt, chăm chú theo dõi hướng dẫn và nhanh chóng hòa mình vào không gian lịch sử được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Chỉ với chiếc kính thực tế ảo, không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 hiện ra trước mắt người trải nghiệm. Những lá cờ đỏ sao vàng, biển người dự lễ Độc lập và âm thanh từ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tạo nên khung cảnh chân thực, đưa người xem trở về một trong những dấu mốc thiêng liêng nhất của lịch sử Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1959, phường Giảng Võ) chia sẻ, trải nghiệm mang đến cho bà nhiều cảm xúc đặc biệt. Không gian lịch sử hiện lên sống động, gợi nhắc thời khắc trọng đại của đất nước và những hy sinh của các thế hệ đi trước để giành độc lập, tự do. Với bà, đây không chỉ là một hoạt động ứng dụng công nghệ mới mà còn như một khúc tráng ca khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Cùng chung sự hào hứng, bà Đặng Tuyết Mai (phường Cửa Nam) cho biết, đây là lần đầu tiên bà được trải nghiệm một hình thức tìm hiểu lịch sử bằng kính thực tế ảo. Cách thể hiện trực quan khiến sự kiện lịch sử trở nên gần gũi, sinh động.

Đông đảo học sinh và các gia đình có con nhỏ cũng dành sự quan tâm cho trải nghiệm. Với nhiều em học sinh, đây là cách tiếp cận lịch sử khác biệt so với những giờ học trên lớp, giúp các sự kiện và nhân vật lịch sử trở nên cụ thể, sinh động hơn.

Từ những hình ảnh, âm thanh được tái hiện, câu chuyện lịch sử có thêm điểm chạm với cảm xúc của người xem, nhất là các bạn trẻ.

Nhiều du khách quốc tế tham gia trải nghiệm.

Du khách quốc tế khám phá dấu mốc lịch sử của dân tộc Việt Nam qua công nghệ thực tế ảo.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra trong hai ngày 10 và 11-10, do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức là hoạt động văn hóa ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Với cách tiếp cận mới mẻ, chương trình thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ cho thấy sức hút của những hoạt động văn hóa kết hợp công nghệ, đồng thời gợi mở hướng đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức sáng tạo, giàu cảm xúc.