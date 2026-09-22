Kỹ năng trên mỗi chặng đường

Chị Điệp kiểm tra giấy phép lái xe trước đi tham gia giao thông.

Với chị Triệu Thị Thu Điệp, tổ 5, phường Bắc Kạn, một trong những bất tiện trước đây khi đi lại là phải mang theo giấy phép lái xe cùng các loại giấy tờ cần thiết. Nay, khi thông tin giấy phép lái xe được cập nhật trên VNeID, điện thoại trở thành phương tiện giúp chị kiểm tra thông tin khi cần. Chị Điệp chia sẻ: Trước đây, mang theo giấy tờ cũng có lúc bất tiện. Bây giờ giấy phép lái xe được cập nhật trên điện thoại, khi cần có thể mở ra kiểm tra ngay.

Thượng tá Hoàng Đức Dự, cán bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật Công an phường Bắc Kạn, cho biết: Thông tin giấy phép lái xe được quản lý trên hệ thống giúp lực lượng Cảnh sát giao thông tra cứu, đối chiếu nhanh hơn. Việc kiểm tra khi người dân tham gia giao thông cũng thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý.

Tuy nhiên, sự thuận tiện từ công nghệ chỉ hỗ trợ việc quản lý và kiểm tra giấy tờ. Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện vẫn phải tự quan sát, làm chủ tốc độ và chủ động xử lý những tình huống phát sinh trên đường. Những kỹ năng này không thể thay thế bằng việc tra cứu thông tin trên điện thoại.

Đối với người trẻ, đặc biệt là học sinh chuẩn bị bước vào giai đoạn thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân, việc hình thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn càng cần được chú trọng từ sớm. Tại Trường PTDT nội trú THPT số 2 Thái Nguyên, trong một buổi tuyên truyền về an toàn giao thông, học sinh được hướng dẫn các quy định khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; đồng thời nhận diện nguy cơ và cách xử lý một số tình huống thường gặp. Việc đưa nội dung tuyên truyền vào những tình huống cụ thể giúp học sinh không chỉ ghi nhớ quy định mà còn hình dung được cách vận dụng khi tham gia giao thông thực tế.

Em Hoàng Diệu Thúy, học sinh lớp 12D, chia sẻ: Buổi tuyên truyền giúp em hiểu thêm về những quy định khi tham gia giao thông và cách xử lý tình huống. Những kiến thức này rất thiết thực, em sẽ áp dụng khi tham gia giao thông và mong có thêm những buổi hướng dẫn như thế này.

Theo ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các buổi tuyên truyền giúp học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng khi điều khiển phương tiện; đồng thời cung cấp thêm thông tin để giáo viên có cơ sở nhắc nhở, hướng dẫn các em trong học tập và sinh hoạt.

Tuyên truyền về các kỹ năng lái xe an toàn tại Trường PTDT nội trú THPT số 2 Thái Nguyên.

Không chỉ triển khai trong trường học, tại phường Bắc Kạn, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng còn được thực hiện với nhiều nhóm đối tượng như đoàn viên, thanh niên, người dân và người lao động. Đã có 410 học sinh tham gia kiểm tra kiến thức; 1.759 đoàn viên, thanh niên và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Sáu buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thu hút 4.352 lượt người tham gia. Điểm đáng chú ý là nội dung tuyên truyền ngày càng gắn với những việc người tham gia giao thông phải tự thực hiện mỗi ngày. Bên cạnh phổ biến quy định, người dân và học sinh được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và ứng xử phù hợp trên đường. Qua đó, kiến thức pháp luật từng bước được chuyển hóa thành kỹ năng và thói quen trong thực tế.

Trung tá Triệu Minh Cường, Phó Trưởng Công an phường Bắc Kạn, cho biết: Xây dựng văn hóa giao thông trước hết phải bắt đầu từ ý thức chấp hành của mỗi người. Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, chúng tôi cũng chú trọng hướng dẫn những kỹ năng, cách ứng xử an toàn khi tham gia giao thông. Công tác này cần được thực hiện thường xuyên, với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ người dân đến học sinh, để từng bước hình thành thói quen chấp hành và ứng xử an toàn.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh cấp mới gần 29.000 giấy phép lái xe; tiếp nhận và trả kết quả hơn 17.700 hồ sơ đổi giấy phép đúng thời hạn, trong đó gần 60% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Từ một giấy phép lái xe được cập nhật trên điện thoại đến những buổi hướng dẫn kỹ năng tại trường học và khu dân cư, chuyển đổi số và tuyên truyền an toàn giao thông đang cùng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.