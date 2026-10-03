Tiện ích 'Nền tảng giao thông tập trung' trên VNeID giúp người dân kết nối giao thông, di chuyển thuận tiện

Việc đưa nền tảng giao thông tập trung vào vận hành giúp người dân được tiếp cận thông tin, phổ cập kiến thức, kỹ năng tiếp cận và thực hiện thuận tiện, nhanh chóng các sản phẩm tiện ích của Đề án 06/CP và tăng tương tác giúp cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện, phát triển các tiện ích nhằm ngày càng phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phát triển công dân số, phục vụ chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý các cấp, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nền tảng giao thông tập trung được tích hợp trên ứng dụng VNeID, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ giao thông thuận tiện và dễ dàng với những tiện ích nổi bật như: Đặt vé máy bay: Tại đây, người dân có thể tìm kiếm, so sánh giá cả, hạng vé từ nhiều hãng hàng không khác nhau và sử dụng nhiều phương thức thanh toán như sử dụng mã QR, thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế. Và sau cùng người dân có thể nhận vé điện tử và xuất hóa đơn điện tử ngay trong ứng dụng.

Các bước thao tác sử dụng nền tảng giao thông tập trung trên VNeID

Một trong những tiện ích vượt trội khác đó là tính năng Tra cứu bãi đỗ xe: Theo đó người dân có thể tự động định vị và tìm kiếm bãi đỗ gần nhất, theo dõi tình trạng chỗ trống và lựa chọn địa điểm phù hợp. Cùng với đó nền tảng còn hiển thị biểu phí giữ xe rõ tràng và tích hợp bản đồ điều hướng thông minh tới cổng bãi giữ xe.

Cùng với đó, người dân có thể Quản lý vé và hành trình: Cụ thể, tiện ích có lưu trữ tập trung các loại vé đã đặt vào mục “Vé của tôi”. Sau đó người dân có thể dễ dàng checkin tại sân bay, bến xe bằng mã điện tử, mã QR và hỗ trợ theo dõi lịch sử chuyến đi và quản lý chi phí di chuyển…

Để trải nghiệm các tiện ích vượt trội này, người dân chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, theo ba bước đơn giản như:

Bước 1: Mở ứng dụng VneID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn “Dịch vụ khác” → “Dịch vụ giao thông” → “Nền tảng giao thông tập trung”.

Bước 3: Lựa chọn dịch vụ cần sử dụng như đặt vé, tra cứu bãi đỗ xe hoặc quản lý hành trình; kiểm tra thông tin và thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an TPHCM khuyến cáo: Người dân chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thức; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác. Trước khi xác nhận giao dịch, cần kiểm tra kỹ hành trình, giá vé và phương thức thanh toán. Mỗi người dân hãy chủ động cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và trải nghiệm Nền tảng giao thông tập trung để tiếp cận các tiện ích giao thông số an toàn, minh bạch và thuận tiện.