Kỳ cuối: Để nguồn không cạn

Trong các cuộc họp, vấn đề phát triển đảng viên là một trong những nội dung được Đảng ủy xã Quảng Phú quan tâm, chỉ đạo sâu sát

Tạo nguồn trước khi có chỉ tiêu

Ở Quảng Phú, sau khi sáp nhập Quảng Phú, Đắk Nang và Đức Xuyên, địa bàn mới rộng hơn 264 km², dân số khoảng 17.500 người, với 20 dân tộc cùng sinh sống. Đến cuối tháng 6/2026, Quảng Phú kết nạp 14 đảng viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm, thuộc nhóm 8 địa phương hoàn thành chỉ tiêu sớm nhất tỉnh.

Điều đáng chú ý là ngay khi hoàn thành chỉ tiêu, Đảng ủy Quảng Phú không dừng lại ở con số đã đạt. Ban Thường vụ Đảng ủy giao ngay chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2027 cho các chi bộ để chuẩn bị nguồn từ sớm. “Nếu chờ đến khi được giao chỉ tiêu mới bắt đầu tìm nguồn thì sẽ luôn bị động. Vì vậy, từng chi bộ, từng đảng viên được giao trách nhiệm rà soát, tạo và bồi dưỡng nguồn, để công tác phát triển đảng viên diễn ra thường xuyên, liên tục, không dồn vào những tháng cuối năm”, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú Châu Văn Bảy cho biết.

Đảng ủy xã Cát Tiên mở rộng không gian tìm nguồn phát triển đảng viên, trong đó chú trọng lực lượng dân quân.

Đến tháng 9, Quảng Phú kết nạp thêm 1 đảng viên, nâng tổng số lên 15. Cách làm ấy cho thấy một thay đổi trong cách nhìn về chỉ tiêu: hoàn thành chỉ tiêu của năm nay không phải là điểm kết thúc, mà là thời điểm bắt đầu chuẩn bị cho năm sau. Đây cũng là hướng dẫn Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới đặt ra: phát triển đảng viên phải được thực hiện thường xuyên, gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của Lâm Đồng rộng hơn, cơ cấu dân cư đa dạng hơn; trong đó, một bộ phận người trẻ học tập, làm việc xa địa phương, lao động có sự dịch chuyển. Nguồn vì thế không đứng yên để tổ chức đảng chờ đến cuối năm mới rà soát.

Mở rộng nơi có nguồn, giao rõ người chịu trách nhiệm

Ở Cát Tiên, cách tìm nguồn được mở rộng từ những lực lượng gần với phong trào và đời sống cơ sở: dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, quân nhân xuất ngũ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội. Đến ngày 23/9, địa phương kết nạp 28/27 đảng viên, vượt chỉ tiêu năm 2026.

Ở Bắc Gia Nghĩa, trách nhiệm tạo nguồn được gắn với từng địa bàn, từng tổ chức: cán bộ cấp ủy được phân công phụ trách cơ sở, bí thư chi bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng quần chúng. Đến nay, Đảng bộ phường kết nạp được 45/43 đảng viên.

Tại Lạc Dương, nơi hơn 82% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn được chú trọng từ sinh hoạt chi bộ, các phong trào ở thôn, bon và hoạt động cộng đồng. Đến nay, địa phương kết nạp 18/17 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao.

Đoàn viên, thanh niên là nguồn dồi dào để phát triển đảng viên

Mỗi địa phương một cách làm, nhưng điểm chung là đưa công tác tạo nguồn về sát cơ sở - nơi quá trình phấn đấu của một quần chúng có thể được nhìn thấy qua công việc, phong trào và cách họ tham gia vào đời sống cộng đồng. Đó cũng là cách Chỉ thị số 07 được cụ thể hóa ở Lâm Đồng: trách nhiệm phát triển đảng viên không chỉ đặt lên cơ quan tham mưu, mà được gắn với cấp ủy, người đứng đầu và từng tổ chức đảng ở địa bàn. Từ yêu cầu chung của tỉnh, mỗi nơi phải tìm được cách tạo nguồn phù hợp với đặc điểm dân cư, lực lượng và điều kiện thực tế của mình.

Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện bổ sung thêm những cái tên vào danh sách đảng viên. Từ quá trình tạo nguồn hôm nay, tổ chức đảng có thể nhận diện những người có khả năng đảm nhận công việc ở cơ sở ngày mai. Nguồn được chuẩn bị sớm cũng cho cấp ủy thêm thời gian giao việc, quan sát, đánh giá và giúp quần chúng trưởng thành. Khi ấy, phát triển đảng viên không tách rời công tác cán bộ, mà trở thành một trong những khâu chuẩn bị từ sớm cho đội ngũ kế cận.

Cấp ủy các cấp quan tâm, tạo điều kiện để các quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Tinh thần này phù hợp với yêu cầu tại Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên: chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa nguồn, đồng thời gắn phát hiện, bồi dưỡng với rèn luyện, thử thách trong thực tiễn. Và với Lâm Đồng, vì thế, câu chuyện không chỉ là có thêm nguồn ở đâu, mà còn là ai chịu trách nhiệm nhận ra nguồn ấy và theo dõi họ trong quá trình phấn đấu.

Không vì chỉ tiêu mà “chín ép” nguồn

Mở rộng nguồn, giao rõ trách nhiệm không có nghĩa bằng mọi cách phải có đủ số lượng. Tại Đam Rông 2, trong 9 tháng năm 2026, địa phương kết nạp 19/16 đảng viên, đạt 118,75% chỉ tiêu. Nhưng theo đồng chí Phan Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2, địa phương xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ “sống còn” của công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ đảng viên đủ năng lực đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến gần Nhân dân.

Đó cũng là yêu cầu được Bộ Chính trị nhấn mạnh tại Kết luận số 58-KL/TW: coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn; việc phát hiện, bồi dưỡng phải gắn với rèn luyện, thử thách qua thực tiễn. Bởi vậy, khoảng thời gian dành cho một nguồn không phải là khoảng thời gian chờ đợi. Đó là thời gian để tổ chức đảng kiểm chứng bằng việc thật, trách nhiệm thật và kết quả thật.

Chi bộ bon Đắk N'Drung, xã Đức An luôn nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phát hiện nguồn ưu tú cử để bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu

Một quần chúng có thể được phát hiện từ phong trào, nhưng để trở thành đảng viên và tiếp tục trưởng thành, họ phải được đặt vào những công việc cụ thể, được tập thể và Nhân dân nhìn nhận. Chính quá trình ấy giúp hạn chế tình trạng “chín ép” nguồn, đồng thời tạo nền tảng để người được kết nạp phát huy vai trò sau khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tạo nguồn sớm, vì vậy, không phải để kết nạp sớm hơn, mà để có thêm thời gian nhìn rõ một quần chúng: được giao việc gì, thể hiện ra sao và có đủ thời gian để tập thể, Nhân dân kiểm chứng hay chưa. Đến ngày 25/9, toàn tỉnh kết nạp 3.904 đảng viên, đạt 101,40% kế hoạch; 110/124 xã, phường, đặc khu hoàn thành chỉ tiêu, còn 14 địa phương chưa hoàn thành. Con số vượt kế hoạch cho thấy nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nhưng phía sau kết quả ấy vẫn là yêu cầu chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo: không giải quyết công tác phát triển đảng viên theo từng mùa chỉ tiêu, mà phải tạo được nguồn liên tục.

Quảng Phú đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026 từ trong quý II

Tại cơ sở, Chỉ thị số 07-CT/TU đang được cụ thể hóa bằng những cách làm khác nhau: nơi chuẩn bị nguồn ngay sau khi hoàn thành chỉ tiêu, nơi mở rộng lực lượng, nơi gắn trách nhiệm với từng địa bàn. Nhưng ở đâu, yêu cầu về chất lượng cũng là giới hạn không thể bỏ qua. Nguồn cho Đảng không được tạo ra trong những tháng cuối năm mà được hình thành từ đời sống cơ sở, được phát hiện trong phong trào và được thử thách qua công việc.

Và từ đó, câu hỏi quan trọng hơn không còn là: “Năm nay còn thiếu bao nhiêu chỉ tiêu?” mà là: “Nguồn của năm sau đang ở đâu?”