Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026”. Dự kiến, chương trình diễn ra chiều 15/10 tới tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại trực tiếp với thanh niên. Cùng tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam…

Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu thanh niên đại diện thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.

Chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên 2026 với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Ảnh minh họa: Xuân Tùng

Chương trình tập trung trao đổi, đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, tập trung vào các chính sách liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Trao đổi về cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề cho thanh niên gồm: Tăng cường đào tạo các kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực chuyên môn, năng suất và hiệu quả lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực mới và nền kinh tế số.

Trao đổi về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động.

Cụ thể, các chính sách tiếp cận thông tin thị trường lao động, học nghề, tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm; tiếp cận vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Trao đổi về giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; khuyến khích thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế.

Tiếp nhận, trao đổi và giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên liên quan đến cơ chế, chính sách và các vấn đề thuộc phạm vi đối thoại.

Chương trình triển khai theo quy định Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ- CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ. Chương trình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tổ chức thanh niên trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến thanh niên cả nước về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và đối với thanh niên; tạo diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.