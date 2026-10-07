Vàng trong nước bị ngó lơ

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) giữ giá vàng miếng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với giá chốt phiên liền trước.

Đáng chú ý, đây đã là phiên đi ngang thứ 5 liên tiếp của giá vàng miếng. Kể từ khi giảm xuống dưới vùng 144 triệu đồng/lượng trong các phiên đầu tháng, giá mặt hàng này vẫn chưa thể tăng trở lại.

Tình trạng tương tự diễn ra tại nhiều doanh nghiệp lớn. CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng niêm yết giá bán ra vàng miếng ở 143,5 triệu đồng/lượng.

Với mặt hàng vàng nhẫn, xu hướng đi ngang cũng đang được các doanh nghiệp áp dụng. Theo đó, giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ của SJC hiện được niêm yết ở 140 - 143 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở 140 - 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 139,3 - 143,3 triệu/lượng. Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 9999 ở 141,7 - 143,2 triệu/lượng.

Sau những biến động mạnh của tháng 9, thị trường vàng trong nước đang bước vào khoảng lặng. Từ đầu tuần, giá vàng trong nước thay đổi khá chậm khi cả người mua lẫn người bán đều tỏ ra thận trọng. Những người đã nắm giữ vàng cũng có xu hướng chờ thêm tín hiệu rõ ràng trước khi quyết định bán.

Tính cả phiên sáng nay, giá vàng trong nước đã có 5 phiên giao dịch liên tiếp đi ngang, cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái trầm lắng hiếm thấy.

Diễn biến "bất động" của thị trường trong nước diễn ra trong lúc giá vàng thế giới đang chịu sức ép lớn. Giá vàng giao ngay trong phiên đang diễn ra giảm gần 20 USD, tương đương 0,4%, xuống khoảng 4.146 USD/ounce.

Kim loại quý đang chờ loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, trong đó có biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và chỉ số tâm lý người tiêu dùng.

Những dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về đường đi của chính sách tiền tệ Mỹ trong thời gian tới.

Nếu thị trường lao động hoặc tâm lý người tiêu dùng yếu đi, kỳ vọng về sự chậm lại của nền kinh tế có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ vàng. Ngược lại, tín hiệu cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng hoặc biên bản Fed mang màu sắc “diều hâu” có thể đẩy lợi suất lên cao và tạo thêm sức ép lên kim loại quý.

Dù thị trường đang chững lại, các lực đỡ dài hạn của vàng vẫn chưa biến mất. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì tốc độ bổ sung vàng vào dự trữ ở mức cao trong tháng 8, với lượng mua ròng 39 tấn. Trung Quốc tiếp tục là một trong những người mua lớn và ổn định, bên cạnh Uzbekistan và Ba Lan.

Trong khi đó, vấn đề năng lượng, lạm phát dai dẳng và lợi suất trái phiếu tăng cao đang tạo ra những lực cản đáng kể đối với vàng và bạc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những yếu tố này chưa đủ để làm thay đổi hoàn toàn triển vọng dài hạn của thị trường kim loại quý.

Tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu năm 2026 của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA), triển vọng dài hạn của vàng tiếp tục được củng cố bởi xu hướng các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ, sự phân mảnh địa chính trị và mức nợ công ngày càng cao tại nhiều nền kinh tế lớn.

Đáng chú ý, khảo sát giá thường niên tại hội nghị cho thấy các đại biểu dự báo vàng sẽ giao dịch quanh 5.013 USD/ounce vào thời điểm này năm sau, cao hơn khoảng 20% so với mức hiện tại.