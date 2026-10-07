Đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên

Thực hiện Kế hoạch số 50 ngày 17/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác số hóa, tạo lập dữ liệu hồ sơ đảng viên, các đảng ủy đã cụ thể hóa và khẩn trương triển khai nhiệm vụ ở cấp mình. Theo đó, việc số hóa hồ sơ, tạo lập dữ liệu đảng viên được triển khai từ tháng 8 đến tháng 10/2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng kho dữ liệu đảng viên thống nhất, phục vụ công tác quản lý, khai thác thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới. Với khối lượng hồ sơ lớn, thời gian thực hiện ngắn, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa đầy đủ mà còn phải bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất, có thể cập nhật, khai thác và sử dụng lâu dài.

Các thành viên tổ công tác thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ tại Đảng bộ xã Hữu Lũng rà soát, chỉnh lý hồ sơ

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 50, ban đã tập trung hướng dẫn các cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi tiến độ, trao đổi nghiệp vụ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từng khâu, nhất là rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin trước khi cập nhật dữ liệu.

Từ sự chỉ đạo chung, mỗi cấp ủy lựa chọn cách tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Có đơn vị phân công thành viên tổ công tác thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một số chi bộ, trực tiếp hướng dẫn, rà soát và kiểm tra hồ sơ. Có đơn vị lại tổ chức các nhóm theo từng khâu, từ tiếp nhận, rà soát, chỉnh lý, số hóa đến kiểm tra, hoàn thiện dữ liệu. Cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ.

Đến ngày 15/9, Đảng bộ xã Tân Thành đã hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này. Bà Phan Thị Toán, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành cho biết: Để số hóa hồ sơ 665 đảng viên, Đảng ủy xã đã thành lập tổ công tác, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện, khi gặp bất cứ vướng mắc, khó khăn nào, chúng tôi kịp thời xin ý kiến chỉ đạo và giải quyết kịp thời, đơn cử như khi gặp khó khăn liên quan đến việc rà soát, xác minh hồ sơ đảng viên, tổ công tác mà trực tiếp là Thường trực Đảng ủy đã làm việc với các chi bộ thôn để phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh gọn. Chúng tôi cũng thường xuyên và chủ động liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để xử lý những vấn đề phát sinh.

Còn tại Đảng bộ xã Văn Lãng, ngay khi triển khai kế hoạch, đảng ủy phân công thành viên tổ công tác phụ trách từng chi bộ, trực tiếp hướng dẫn, rà soát, kiểm tra hồ sơ; đồng thời thường xuyên nắm tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dữ liệu trước khi số hóa chính xác, đầy đủ, thống nhất. Cách làm này vừa giúp đẩy nhanh tiến độ, vừa hạn chế sai sót. Đến nay, Đảng bộ xã Văn Lãng đã số hoá được 557/691 hồ sơ đảng viên, đạt 80,6%.

Không chỉ Tân Thành, Văn Lãng, tại các xã, phường trong tỉnh, việc thành lập tổ công tác, tổ giúp việc đã tạo đầu mối trực tiếp triển khai nhiệm vụ đến từng chi bộ, từng hồ sơ.

Theo yêu cầu chung, tiến độ phải đi cùng chất lượng và bảo mật thông tin. Những hồ sơ chưa bảo đảm thông tin phải tiếp tục được rà soát, bổ sung, đối chiếu. Toàn tỉnh hiện có hơn 73 nghìn đảng viên, tính đến đầu tháng 10, toàn tỉnh đã số hóa được khoảng 72% hồ sơ đảng viên, một số xã đã hoàn thành nhiệm vụ như: Lợi Bác, Mẫu Sơn, Hữu Liên... Hiện các cấp ủy tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đồng thời rà soát chất lượng dữ liệu sau từng khâu, quyết tâm hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trong tháng 10/2026.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đến cách tổ chức linh hoạt ở từng cơ sở, việc số hóa hồ sơ đảng viên đang được cụ thể hóa thành những phần việc rõ ràng, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Khi từng hồ sơ được rà soát kỹ, dữ liệu được chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ, kho dữ liệu đảng viên sẽ trở thành nền tảng quan trọng, góp phần đổi mới phương thức quản lý và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.