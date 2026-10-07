Bắc Ninh: Mở rộng cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp

Thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Không chỉ hỗ trợ vốn, Hội còn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, quảng bá và đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Từ những hoạt động đồng hành thiết thực, nhiều hội viên từng bước thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, chú trọng chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Mô hình khởi nghiệp của chị Lãnh Thị Xuyên (xã Tiên Lục) tạo nhiều việc làm cho phụ nữ địa phương.

Một trong những mô hình khởi nghiệp tiêu biểu là Công ty trách nhiệm hữu sản xuất thương mại Mộc Xuyên do chị Lãnh Thị Xuyên (hội viên phụ nữ thôn Phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục) làm chủ. Xuất phát từ niềm đam mê với các loại thảo dược có nguồn gốc tự nhiên, chị Xuyên nghiên cứu, phát triển các sản phẩm trà thảo mộc tốt cho sức khỏe. Sau gần 3 năm, từ một hộ kinh doanh, cơ sở đã phát triển thành doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất. Hiện Công ty có khu nhà xưởng khoảng 450 m² với hệ thống máy móc được đầu tư hiện đại và nhà lạnh bảo quản sản phẩm. Đến nay, doanh nghiệp phát triển 4 sản phẩm chủ lực gồm: Trà mâm xôi bầu đất, trà mâm xôi đỏ, trà mâm xôi bốn vị và trà túi lọc lá mơ. Doanh thu bình quân đạt khoảng 1,5 tỷ đồng/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động địa phương. Cùng đó, doanh nghiệp chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, hoàn thiện quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì và chuẩn hóa hồ sơ, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chí của Chương trình OCOP.

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đồng loạt hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” cho cán bộ Hội cơ sở của tất cả các xã, phường trên địa bàn. Tại hội nghị, cán bộ Hội được quán triệt những nội dung trọng tâm của Đề án, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Qua đó, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, nắm bắt nhu cầu của hội viên, chủ động phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng và kết nối các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh.

Tạo động lực khởi nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũ Thị An, triển khai hiệu quả Đề án số 2415 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” và Đề án số 01 “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, gắn với khâu đột phá “Thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai đến các cấp Hội thực hiện hiệu quả các đề án. Hội cũng phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, nâng cao năng lực cho phụ nữ khởi nghiệp.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và xã Đại Lai thăm mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của chị Bùi Thị Mai, thôn Trung Thành.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Toàn thành phố có hơn 20 nghìn hội viên, phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giúp gần 1.700 hội viên, phụ nữ khó khăn với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng; hỗ trợ 184 mô hình sinh kế trị giá gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập 7 hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ; tổ chức hơn 200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 22 nghìn hội viên, phụ nữ; đào tạo nghề và kết nối việc làm cho gần 6 nghìn lao động nữ.

Đến nay, các cấp Hội nhận tín chấp, ủy thác và quản lý hơn 7,5 nghìn tỷ đồng từ các ngân hàng, Quỹ TYM và các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giúp hơn 89 nghìn lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các nguồn vốn. Đến nay, các cấp Hội nhận tín chấp, ủy thác và quản lý hơn 7,5 nghìn tỷ đồng từ các ngân hàng, Quỹ TYM và các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giúp hơn 89 nghìn lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các cấp Hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi thông qua tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng; quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tổ chức trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, giao lưu, tọa đàm với chuyên gia, nữ doanh nhân tiêu biểu. Đồng thời, quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động nữ.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Đề án số 2415. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, vai trò của kinh tế tư nhân; khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng. Tiếp tục kết nối, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; đề xuất, tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ; khuyến khích phụ nữ tham gia các mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ tài chính phù hợp... khẳng định vai trò của phụ nữ trong giai đoạn phát triển mới.