Lộ diện trái chủ muốn đổi trái phiếu Novaland sang cổ phiếu với giá gấp 3 lần thị giá

Lợi nhuận quý III ước đạt 1.100 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh dự kiến quý III và 9 tháng năm 2026.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất quý III/2026 của Novaland đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng. Con số này gấp khoảng 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Theo công ty, kết quả cải thiện trong bối cảnh hoạt động bàn giao được đẩy nhanh. Từ đầu năm, Novaland đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, tập trung tại Victoria Village (hơn 800 căn hộ) và Aqua City. Doanh nghiệp cũng cho biết hơn 1.250 giấy chứng nhận (sổ hồng) đã được cấp tại các dự án.

Về pháp lý, cuối tháng 9, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 8 phân khu thuộc cụm dự án Aqua City, tạo cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi điều chỉnh quy hoạch. Trước đó, hàng nghìn căn nhà tại đây đã được cơ quan quản lý xây dựng xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lũy kế ước đạt 20.367 tỷ đồng.

Trái chủ đồng ý chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá 34.000 đồng/cp

Cũng trong ngày 6/10, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành hơn 1,7 triệu cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế và tăng vốn điều lệ tương ứng.

Theo nghị quyết, số lượng trái phiếu được chuyển đổi lần này là 10 trái phiếu, với tổng giá trị chuyển đổi 2,366 triệu USD, tương đương khoảng hơn 59 tỷ đồng. Giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu là 236.622 USD.

Novaland áp dụng giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 173.708 cổ phiếu phổ thông cho mỗi trái phiếu. Giá chuyển đổi này hiện cao gấp hơn 3 lần so với thị giá NVL chốt phiên 6/10 (10.400 đồng/cp).

Theo phụ lục kèm nghị quyết, nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi 10 trái phiếu là BNP Paribas Financial Markets, có địa chỉ tại Paris, Pháp. Đơn vị này hoạt động trong mảng thị trường vốn, cung cấp các sản phẩm đầu tư, giao dịch, tài trợ và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng tổ chức.

Đợt chuyển đổi diễn ra trong quá trình Novaland vẫn đang tiếp tục xử lý lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD được phát hành vào tháng 7/2021 với kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Đây là lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; Giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp – cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu công Ty tại ngày chào bán (118.000 đồng/cp).

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành hơn 800,6 triệu cổ phiếu ra công chúng của Novaland. Nguồn: Novaland.

Các điều khoản của lô trái phiếu sau đó đã được Novaland nhiều lần sửa đổi và tái cấu trúc, đồng thời dời thời hạn thanh toán.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 4/2026, cổ đông công ty đã thông qua phương án tái cấu trúc đối với nghĩa vụ nợ quốc tế này. Kế hoạch tái cấu trúc bao gồm việc gia hạn thời gian thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn gốc thêm một năm (sang năm 2027).

Đầu tháng 6/2026, các trái chủ đại diện cho gần 262,2 triệu USD giá trị trái phiếu, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, đã chấp thuận đề xuất của Novaland về sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được.

Như vậy điều này cũng đồng nghĩa có hơn 14% giá trị trái phiếu đang lưu hành không được trái chủ đồng ý với đề xuất của Novaland trong việc sửa đổi một số điều khoản.

Hiện Novaland đang triển khai một kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, với việc phát hành hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ phát hành 3:1. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án, Novaland có thể huy động 8.006 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu về sẽ được sử dụng để xử lý các nghĩa vụ tài chính của công ty con và công ty mẹ.