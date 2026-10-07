Hướng tới chăn nuôi bền vững

Tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp đang làm cho diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng thu hẹp, không gian sống của cư dân đan xen với các khu vực sản xuất. Trước sức ép này, ngành chăn nuôi không thể tiếp tục chạy đua mở rộng số lượng đàn một cách cơ học mà cần thay đổi tư duy sản xuất, lấy công nghệ và kinh tế tuần hoàn làm thước đo giá trị.

Thực tế, chuyển dịch sản xuất trên địa bàn thành phố thời gian qua đã đem lại những kết quả rõ nét. Chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư dần được thu hẹp, nhường chỗ cho các mô hình nuôi tập trung an toàn sinh học. Đến nay, toàn thành phố đã có gần 3.000 trang trại, 122 hợp tác xã chăn nuôi và 53 chuỗi liên kết sản xuất; khoảng 75% sản lượng được tạo ra từ hệ thống trang trại tập trung. Đáng chú ý, các địa phương đã xây dựng 369 mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Những dãy chuồng kín, thiết bị cảm biến môi trường tự động, nhật ký điện tử và tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR ngày càng phổ biến, giúp nâng năng suất chăn nuôi từ 5 đến 7% mỗi năm, đồng thời ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định, chi phí trong chăn nuôi không dừng lại ở giá thức ăn hay con giống, mà rủi ro lớn nhất đến từ dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Do đó, việc đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là giải pháp quản trị rủi ro tốt nhất để mỗi cơ sở chăn nuôi tự bảo vệ và trụ vững trước mọi biến động.

Cùng với công nghệ số, mô hình kinh tế tuần hoàn đang là giải pháp khả thi gỡ nút thắt về môi trường. Thay vì xả thải trực tiếp, chất thải chuồng trại sau khi xử lý vi sinh được quay vòng làm phân bón hữu cơ cho các vùng trồng trọt; ngược lại, thân cây ngô và phụ phẩm nông nghiệp được ủ vi sinh làm thức ăn cho đàn gia súc. Từ đó, cắt giảm đáng kể chi phí đầu vào, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Để chăn nuôi tiếp tục phát triển hài hòa với không gian đô thị, các ngành chức năng và chính quyền cơ sở cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý chăn nuôi, thú y; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo thị trường để hướng dẫn người dân chủ động kế hoạch sản xuất, giữ cân đối cung - cầu. Tạo điều kiện cho các cơ sở chăn nuôi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, khuyến khích các hộ mở rộng chuồng trại khép kín, tự động hóa và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết chuỗi từ giết mổ tập trung, sơ chế, chế biến sâu đến mạng lưới bảo quản lạnh nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn của người dân.

Để chăn nuôi thích ứng với quá trình đô thị hóa, ngành nông nghiệp đang từng bước định hình một nền chăn nuôi sạch, văn minh, hài hòa với không gian đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.