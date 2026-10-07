Thâm hụt thương mại Mỹ vẫn cao kỷ lục

Nhập khẩu của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 420,8 tỷ USD trong tháng 8. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 6/10, thâm hụt thương mại tháng 8 tăng 13,7% so với tháng trước, lên 105,6 tỷ USD. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2025 và vượt dự báo 102 tỷ USD của các chuyên gia được Reuters khảo sát.

Nhập khẩu tăng 4,3%, lên mức kỷ lục 420,8 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu tăng 1,4%, lên 315,2 tỷ USD.

Mức thâm hụt tháng 8 đáng chú ý khi xuất hiện bất chấp chính sách thuế nhập khẩu mạnh tay của chính quyền ông Trump. Tổng thống Mỹ từng kỳ vọng thuế quan sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại bằng cách hạn chế hàng hóa nhập khẩu và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Mỹ vẫn phải dựa nhiều vào hàng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước.

“Chính sách thương mại của chính quyền phần lớn đã thất bại. Thuế quan không làm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào hàng hóa sản xuất ở nước ngoài”, Christopher Rupkey, kinh tế trưởng tại FWDBONDS, nhận định.

Nhập khẩu hàng hóa tăng 5,3%, lên 342,2 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu vật tư và nguyên liệu công nghiệp tăng 9,1 tỷ USD, còn hàng hóa vốn tăng 6,2 tỷ USD, lên mức kỷ lục 146,4 tỷ USD.

Đà tăng của nhóm hàng hóa vốn chủ yếu đến từ chất bán dẫn và máy móc công nghiệp, phản ánh làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ.

Trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu phụ kiện máy tính đạt 158,5 tỷ USD, tăng mạnh so với 89,5 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Nhu cầu trong nước của Mỹ tăng nhanh trong quý II, nhờ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp vào thiết bị. Xu hướng này tiếp tục trong quý III khi chi tiêu tiêu dùng và đơn đặt hàng các thiết bị vốn duy trì đà tăng.

Tuy nhiên, nhập khẩu tăng cũng trở thành lực cản đối với tăng trưởng GDP. Thương mại đã kéo giảm GDP Mỹ trong 3 quý liên tiếp và các chuyên gia ước tính yếu tố này có thể làm giảm tới 2,5 điểm phần trăm tăng trưởng GDP quý III.

Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng GDP quý III theo tốc độ hàng năm xuống 3,1%, từ 3,4% trước đó. Mô hình GDPNow của Fed Atlanta cũng giảm dự báo xuống 3,7%, theo CNBC.

Thâm hụt thương mại không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng mà còn cho thấy nhu cầu trong nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh, qua đó có thể tạo thêm áp lực lên lạm phát.

“Fed tốt hơn hết nên đặc biệt chú ý đến tất cả những dấu hiệu nhu cầu dư thừa này”, Carl Weinberg, kinh tế trưởng tại High Frequency Economics, nói.

Theo ông, bên cạnh tác động từ giá năng lượng, nền kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với sức ép lạm phát xuất phát từ nhu cầu cao.

Tháng trước, Fed tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 3,75-4%, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 3 năm. Ngân hàng trung ương Mỹ cũng phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng chi phí vay trong thời gian tới.

Trong tháng 8, Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa kỷ lục với Mexico và Malaysia. Thâm hụt với Canada cũng tăng 4,1 tỷ USD, được cho là do doanh nghiệp đẩy sớm đơn hàng để tránh các mức thuế cao hơn.

Ở chiều ngược lại, Mỹ ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa kỷ lục với Bỉ và tiếp tục có thặng dư với một số đối tác như Hà Lan, Anh, Brazil, Australia và Saudi Arabia.