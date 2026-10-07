Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất bền vững, hướng đến tăng trưởng xanh

Nhằm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững theo Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Diễn đàn doanh nghiệp phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) tổ chức mới đây, hai doanh nghiệp lớn là Vinamilk và Heineken Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hành trình chuyển đổi xanh.

Mục tiêu tổng quát của Quyết định số 889/QĐ-TTg là khuyến khích phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế.

Tại Vinamilk - thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, đã triển khai mô hình tuần hoàn khép kín từ nông nghiệp đến công nghiệp tại 16 nhà máy và 15 trang trại. Hiện nay, tất cả các cơ sở đã thực hiện kiểm kê khí nhà kính và áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001. Đáng chú ý, nhờ sử dụng các nguồn năng lượng như năng lượng sinh học, sinh khối, năng lượng mặt trời và khí tự nhiên, doanh nghiệp đã cắt giảm gần 90% nhiên liệu hóa thạch.

Đến nay, Vinamilk có 3 đơn vị trực thuộc đạt chứng nhận trung hòa carbon quốc tế. Việc xử lý 1 tấn chất thải chăn nuôi bằng công nghệ biogas tạo ra giá trị kinh tế tương đương 87.500 đồng hoặc cung cấp năng lượng cho 9 giờ đun nấu, đồng thời giảm 1,82 m³ khí CH₄. Bên cạnh đó, 85% nước thải chăn nuôi được tái sử dụng phục vụ trồng trọt; 100% nước thải sản xuất xả ra môi trường đều đạt quy chuẩn quy định.

Trong khi đó, Heineken Việt Nam tạo ra những chuyển biến tích cực thông qua ứng dụng công nghệ tuần hoàn hiệu suất cao. Cụ thể, Nhà máy Bia Heineken Vũng Tàu, cơ sở lớn nhất Đông Nam Á, dẫn đầu về hiệu suất sử dụng nước và năng lượng nhờ ứng dụng công nghệ bơm nhiệt cùng hệ thống lên men tự động.

Đến cuối năm 2025, thông qua Chương trình hợp tác công - tư (PPP) về bảo tồn nguồn nước với WWF Việt Nam (Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam), Heineken đã bù hoàn 2,2 tỷ lít nước mỗi năm, đạt 100% cân bằng nước tại các nhà máy ở Tiền Giang (nay là Đồng Tháp), Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu của thời đại mà còn trở thành chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Thông qua tối ưu hóa tài nguyên, xanh hóa chuỗi cung ứng và tạo ra các giá trị kinh tế, môi trường, doanh nghiệp đang góp phần hiện thực hóa Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững theo Quyết định số 889/QĐ-TTg, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát của Quyết định số 889/QĐ-TTg là thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu; khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế…