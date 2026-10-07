100 học viên Lâm Đồng được bồi dưỡng nghiệp vụ buồng
Sáng 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ buồng năm 2026 với sự tham gia của 100 học viên là người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch khu vực trung tâm tỉnh.
Trong 3 ngày (7 - 9/10), các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về kỹ năng giao tiếp với khách, tâm lý khách du lịch; quy trình vệ sinh phòng; kiểm tra, sắp xếp và bổ sung đồ dùng; kỹ thuật gấp khăn, trải giường, trang trí phòng theo tiêu chuẩn khách sạn.
Học viên cũng được hướng dẫn vệ sinh khu vực công cộng, sử dụng và bảo quản hóa chất, dụng cụ vệ sinh an toàn, cùng kỹ năng xử lý các yêu cầu của khách.
Bên cạnh lý thuyết, lớp học dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thực hành nghiệp vụ buồng, góp phần nâng cao kỹ năng nghề, chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.
Thông qua bồi dưỡng, học viên được bổ sung kiến thức, kỹ năng thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng chuyên nghiệp, văn minh và thân thiện.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/100-hoc-vien-lam-dong-duoc-boi-duong-nghiep-vu-buong-468200.html