100 học viên Lâm Đồng được bồi dưỡng nghiệp vụ buồng

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ buồng năm 2026

Trong 3 ngày (7 - 9/10), các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về kỹ năng giao tiếp với khách, tâm lý khách du lịch; quy trình vệ sinh phòng; kiểm tra, sắp xếp và bổ sung đồ dùng; kỹ thuật gấp khăn, trải giường, trang trí phòng theo tiêu chuẩn khách sạn.

Học viên cũng được hướng dẫn vệ sinh khu vực công cộng, sử dụng và bảo quản hóa chất, dụng cụ vệ sinh an toàn, cùng kỹ năng xử lý các yêu cầu của khách.

Các đại biểu tham dự

Bên cạnh lý thuyết, lớp học dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thực hành nghiệp vụ buồng, góp phần nâng cao kỹ năng nghề, chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Các học viên được nghiên cứu các kỹ năng nghiệp vụ buồng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn

Thông qua bồi dưỡng, học viên được bổ sung kiến thức, kỹ năng thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng chuyên nghiệp, văn minh và thân thiện.