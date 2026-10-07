Sáng 7/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM.

Sáp nhập hai đơn vị vào Học viện Cán bộ TP.HCM

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị. Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên công bố các quyết định về sáp nhập, công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở GD&ĐT làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Lợi, Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM giữ chức Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM; tiếp nhận, điều động ông Vũ Chí Kiên, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM về công tác tại Học viện Cán bộ TP.HCM.

Trước đó, UBND TP.HCM điều động bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, ông Vũ Chí Kiên đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM Nguyễn Thị Nhật Hằng; Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM Phạm Ngọc Lợi. Ảnh: Phan Anh.

Mở ra chặng đường phát triển mới của Học viện

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết từ khi thành lập đến nay, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoạt động rất hiệu quả, được đánh giá cao về chất lượng.

Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tập trung đào tạo nhiều đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội; trực tiếp cùng Thành Đoàn nghiên cứu nhiều giải pháp, cơ chế cho Đoàn thanh niên và công tác Đội. Đây là đơn vị có uy tín trong cả nước về đào tạo cán bộ Đoàn, Đội.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, việc sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM vừa bảo đảm mục tiêu tiếp tục tinh gọn bộ máy, vừa tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố.

Bà chia sẻ với Học viện Cán bộ TP.HCM khi trong một năm thực hiện sắp xếp hai lần, lần này tiếp nhận hai đơn vị sự nghiệp. Đội ngũ viên chức các đơn vị có tinh thần đồng thuận cao, ủng hộ và chấp hành việc sắp xếp.

Theo quy định, Học viện Cán bộ TP.HCM có 3 phó giám đốc. Bà đề nghị Ban giám đốc rà soát, nhất là nhân sự tại chỗ để đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn Ban giám đốc.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phan Anh.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá tập thể cán bộ, viên chức của Học viện và hai đơn vị được sáp nhập đều đoàn kết, thống nhất. Bà mong muốn sau sáp nhập, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần này, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển chung của Học viện trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng cho biết đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới của Học viện Cán bộ TP.HCM với quy mô và trọng trách lớn hơn.

Từng thành viên cần trân trọng những giá trị đã được vun đắp, vượt qua giới hạn riêng để xây dựng Học viện có khát vọng, năng lực tương xứng với yêu cầu phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Bà nhấn mạnh không chỉ chất lượng đào tạo, nghiên cứu, mà quan trọng còn là năng lực của đội ngũ cán bộ được đào tạo và những giải pháp thiết thực phục vụ sự phát triển của thành phố.

Bà sẽ cùng tập thể xây dựng Học viện đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo trong từng hành động, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng chia sẻ luôn tâm huyết với ngành giáo dục. Trên cương vị mới, bà hiểu phía trước còn nhiều việc cần thực hiện ngay, khó khăn cần vượt qua và kỳ vọng lớn cần hiện thực hóa. Bà mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa học.

Bà cam kết giữ vững nguyên tắc, đề cao kỷ cương, trách nhiệm, luôn quan tâm, cầu thị; quyết tâm, quyết liệt vì nhiệm vụ và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.