Kỳ 3: Sức bật từ cơ sở

Đoàn công tác của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trường liên cấp tại xã biên giới Đắk Wil (tháng 6/2026)

Từ Nhân Cơ với không gian công nghiệp Tây Nguyên, Xuân Hương - Đà Lạt ở trung tâm đô thị du lịch đến Mũi Né với khát vọng giàu từ biển - mạnh từ biển, những kết quả GRDP trong 9 tháng năm 2026 cho thấy một chuyển động rất tích cực. Đó là mục tiêu tăng trưởng “2 con số” đang được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu ở từng địa bàn.

Xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) phát huy lợi thế công nghiệp, hạ tầng chiến lược để tạo động lực tăng trưởng

Đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành dây chuyền tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Khai thác quặng bô-xít tại Lâm Đồng – một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên không chỉ là phép cộng chỉ tiêu của các ngành. Với một tỉnh có địa bàn rộng, không gian phát triển đa dạng, kết quả chung phụ thuộc vào khả năng “đánh thức” nguồn lực tại 124 xã, phường, đặc khu.

Bởi vậy, vai trò của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và trách nhiệm của cán bộ cơ sở trở thành mắt xích trực tiếp nối chủ trương với công trình, dự án, nguồn thu và sinh kế.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra dự án Đường ven biển vào tháng 4/2026

Thông điệp xuyên suốt từ lãnh đạo tỉnh là phân cấp phải đi cùng chủ động. Giao việc phải gắn với trách nhiệm; phối hợp phải khắc phục tình trạng đùn đẩy. Tại các cuộc làm việc với địa phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu bộ máy các cấp, nhất là cấp cơ sở phải được bố trí “đúng vai, thuộc bài”.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười làm việc với xã Tánh Linh về tình hình kinh tế - xã hội (tháng 9/2026)

Nơi nào vướng phải cùng nhau tháo gỡ, không để sức ì làm chậm tiến độ. Tăng trưởng vì thế không phải phần việc riêng của cơ quan kinh tế, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

Ở cơ sở, sự thông suốt ấy được thể hiện bằng những việc rất cụ thể. Đảng ủy các cấp ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch. UBND xây dựng kịch bản. Cán bộ theo dõi từng nguồn thu, từng dự án, từng hồ sơ giải phóng mặt bằng.

Lâm Đồng sẽ tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ theo hướng “đúng vai, thuộc bài”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Trên tinh thần “nói ít, làm nhiều”, “khó ở đâu, gỡ ngay tại đó. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, người đứng đầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng khẳng định, nhìn lại chặng đường đó, tất cả các sở, ngành, địa phương nhận diện kết quả đạt được, những tồn tại và khó khăn mới phát sinh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười làm việc với các địa phương, chủ đầu tư khu vực phía Tây về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (tháng 8/2026)

Đến thời điểm này, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức hiện hữu, nhưng Lâm Đồng tự tin khi nhận được không ít những tín hiệu vui.

"Quan trọng nhất là người đứng đầu cấp xã, phường, đặc khu đã nhận thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả đang cùng đồng hành với tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung là hướng đến mục tiêu tăng trưởng "2 con số”", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định.

Khai thác quặng bô-xít tại Lâm Đồng – một trong những ngành kinh tế quan trọng

Trong 9 tháng năm 2026, xã Nhân Cơ đã và đang tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Kết quả đó là cả quá trình nỗ lực trong phát huy lợi thế kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế của địa phương.

Hệ thống băng tải vận chuyển, tập kết nguyên liệu tại nhà máy

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ Phan Anh Tuấn, quá trình thực hiện, địa phương xác định hoàn thiện quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng tại địa bàn. Xã chú trọng lĩnh vực thu ngân sách và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án.

Với thế mạnh lấy công nghiệp làm trụ đỡ, đến hết 9 tháng/2026, GRDP tại Nhân Cơ tăng 16,25%

“Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, địa phương tích cực huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển các khu dịch vụ gắn với khu công nghiệp. Tất cả hướng đến mục tiêu khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có để tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”, đồng chí Phan Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Cơ cho biết.

Với thế mạnh lấy công nghiệp làm trụ đỡ, đến hết 9 tháng/2026, GRDP tại Nhân Cơ tăng 16,25%

Với thế mạnh lấy công nghiệp làm trụ đỡ, đến hết tháng 9, GRDP tại Nhân Cơ tăng 16,25%. Với kết quả này, địa phương đã gần chạm mốc GRDP cả năm 2026 là 16,72%. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách nhà nước thực hiện khoảng 990 tỷ đồng, tương đương 97,4% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công tại 11 dự án gần 28 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Cơ Phan Anh Tuấn (bên trái) nắm bắt, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Nhà máy Alumin Nhân Cơ hướng tới mô hình sản xuất xanh, bền vững

Nhà máy Alumin Nhân Cơ của Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

Nhà máy Alumin Nhân Cơ hiện đang tạo việc làm trực tiếp cho hơn 1.100 lao động

Nếu như Nhân Cơ phát huy lợi thế công nghiệp, hạ tầng chiến lược để tạo động lực tăng trưởng thì phường Xuân Hương - Đà Lạt lại tận dụng lợi thế trung tâm đô thị, dịch vụ.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt lại tận dụng lợi thế trung tâm đô thị, dịch vụ để tạo đà tăng trưởng

Đến ngày 30/9, phường giải ngân khoảng 76% vốn đầu tư công cho hơn 40 công trình, dự án. Địa phương đồng thời nhìn thẳng vào các trường hợp chưa đồng thuận bồi thường, các “điểm nghẽn” về nguồn thu bền vững, trật tự đô thị, xây dựng, đất đai và vệ sinh môi trường.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết: "GRDP của phường đạt 18%, trong khi, kế hoạch năm 2026 là 19,7%. Chúng tôi đang tăng tốc giải ngân, thu hút đầu tư để phấn đấu vượt mức tăng trưởng".

Khách đến tham quan, trải nghiệm dịch vụ du lịch tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

Ở một không gian khác, phường Mũi Né không ngừng phát huy lợi thế kinh tế biển để vượt mức tăng trưởng trên 11% trong 9 tháng năm 2026.

Thu ngân sách đạt 252/136 tỷ đồng, bằng 186% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương đạt gần 85%. Đặc biệt, phường đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch, gồm 1,4 triệu lượt khách nội địa và gần 400.000 lượt khách quốc tế.

Mũi Né đã trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế

"Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền xác định kinh tế biển, trong đó, du lịch, dịch vụ tiếp tục là động lực phát triển. Chúng tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ các “điểm nghẽn”", Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn chia sẻ.

Thực tiễn tại nơi những "cánh chim đầu đàn” cho thấy, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” không thể được hiện thực hóa bằng một công thức chung cho tất cả địa phương.

Một góc làng chài Mũi Né

Mỗi xã, phường, đặc khu muốn bứt phá đều phải bắt đầu từ việc nhận diện đúng tiềm năng, lợi thế. Từ đó, từng địa bàn xác định rõ dư địa phát triển, lựa chọn đúng khâu đột phá và tổ chức thực hiện quyết liệt.

Trong thực tế, những con số tích cực không đồng nghĩa các địa phương đã hết việc khó. Nhân Cơ còn áp lực về nhân lực sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nổi rõ nhất là nhiều thời điểm, công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ, nhất là trong xử lý đất đai và thủ tục hành chính.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt quyết tâm tháo gỡ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn

Còn với phường Xuân Hương - Đà Lạt, địa phương vẫn phải tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tạo nguồn thu bền vững và chấn chỉnh trật tự đô thị.

Tại phường Mũi Né đâu đấy vẫn còn các vấn đề về lấn chiếm, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và những dự án khó giải phóng mặt bằng. Chính việc nhận diện rõ các “điểm nghẽn” mới giúp thành tích không trở thành lý do để bằng lòng.

Điểm quan trọng hơn nằm ở cách mỗi địa bàn tạo thêm dư địa. Nhân Cơ tiếp tục dựa vào công nghiệp alumin, nhôm; đồng thời, mở rộng khu dịch vụ gắn khu công nghiệp, khai thác thế mạnh.

Cộng đồng cùng chung tay dọn rác thải đại dương tại khu vực biển Mũi Né

Xuân Hương - Đà Lạt chuẩn bị tích cực cho các hoạt động thu hút du lịch, dịch vụ vào cuối năm. Trong đó, đáng chú ý là chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Mũi Né tổ chức lực lượng phản ứng nhanh, mô hình tự quản du lịch, đường dây nóng và liên kết quảng bá điểm đến để củng cố chất lượng dịch vụ.

Đó là 3 cách tiếp cận cho 3 không gian phát triển: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; đô thị di sản, dịch vụ; kinh tế biển, du lịch. Không áp một công thức chung, nhưng mỗi nơi đều phải trả lời rõ 3 câu hỏi. Đó là lợi thế nào có thể chuyển hóa thành giá trị, điểm nghẽn nào phải tháo ngay, người nào chịu trách nhiệm đến cùng?

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khảo sát thực tế tuyến đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho (tháng 9/2026)

Mỗi địa phương xác định rõ dư địa, khai thác tiềm năng, lợi thế để tăng trưởng “2 con số”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần năng động, linh hoạt. Người đứng đầu các địa phương phải dám nghĩ, dám làm và sòng phẳng chịu trách nhiệm trong thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Vai trò “đầu tàu” của các địa phương dẫn đầu vì thế không chỉ được đo bằng tỷ lệ tăng trưởng hay mức vượt thu. Giá trị lớn hơn là khả năng tạo ra cách làm có thể lan tỏa.

Từ theo dõi tiến độ bằng sản phẩm cụ thể, chủ động tiếp cận nhà đầu tư đến đối thoại để giải phóng mặt bằng. Tất cả cùng biến quy hoạch thành không gian kinh tế, chăm lo môi trường sống để phát triển bền vững.

Với quyết tâm cao, Lâm Đồng hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá trong cả nước

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười từng nhấn mạnh: “Nếu các địa phương không đạt tăng trưởng “2 con số”, toàn tỉnh không thể đạt mục tiêu”. Mệnh lệnh ấy đặt cấp xã vào đúng vị trí trong chuỗi tăng trưởng. Không phải “cấp thực hiện” thụ động, mà là nơi trực tiếp kiến tạo nguồn thu, giải phóng nguồn lực và nuôi dưỡng niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Nội dung, ảnh: Nguyễn Lương - Dương Phong

Tình bày: Phạm Lương

*Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu của đồng nghiệp