Khơi thông nguồn lực, mở đường cho doanh nghiệp bứt phá

Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” diễn ra ngày 11/10 tại Hà Nội. (Ảnh trong bài: Đoàn Chi)

Ngày 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Tham dự diễn đàn có đại diện các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI, phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI cho rằng, Nhà nước kiến tạo và doanh nghiệp tiên phong là hai yếu tố song hành để tạo đột phá tăng trưởng. Theo ông, chính sách tốt chưa chắc mang lại kết quả như kỳ vọng nếu còn khoảng cách trong thực thi. Vì vậy, tính nhất quán và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với các quyết định đầu tư dài hạn.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, cần chuyển trọng tâm sang nâng cao hiệu quả thực thi, nhân rộng các mô hình cải cách hiệu quả, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bên, nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trình bày tham luận về định hướng phát triển kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phân tích định hướng phát triển kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới và yêu cầu kiến tạo các động lực tăng trưởng hai con số. Theo ông, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng sáng tạo, nhân văn và bền vững, lấy doanh nghiệp Việt Nam làm trung tâm, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt.

Các định hướng trọng tâm gồm làm mới động lực tăng trưởng truyền thống, phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), logistics và tài chính; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn lực nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước có năng lực dẫn dắt; từng bước xóa bỏ cơ chế xin-cho và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và kinh tế vũ trụ.

Các đại biểu trao đổi về giải pháp hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính nhấn mạnh cải cách thể chế cần gắn với đổi mới phương thức quản lý nhà nước, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu và phân cấp thẩm quyền để giảm rào cản hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc khơi thông nguồn lực đòi hỏi nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, phát triển thị trường tài chính, cải thiện hiệu quả đầu tư công và tăng cường liên kết giữa các khu vực doanh nghiệp.

Từ góc độ đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Đắc Bình Minh - Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt ra yêu cầu đưa công nghệ và chuyển đổi số trở thành năng lực thực chất trong doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở đầu tư công nghệ đơn lẻ. Đây là hướng đi quan trọng để doanh nghiệp cải thiện hiệu quả vận hành, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Về phía doanh nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh cần đi đôi với nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và sử dụng vốn hiệu quả. Trong đó, các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt đầu tư vào những ngành, lĩnh vực then chốt, đồng thời phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong nước và tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với doanh nghiệp công nghệ, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm “Make in Vietnam”, ứng dụng AI và thúc đẩy chuyển đổi số là những hướng đi quan trọng để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng. Cùng với đó, doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.

Trong khuôn khổ diễn đàn, 30 doanh nhân xuất sắc cũng được vinh danh ở ba lĩnh vực: chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế. Hoạt động nhằm ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ doanh nhân trong đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.

VCCI sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội tổng hợp kiến nghị, tham gia xây dựng, phản biện chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, liên kết và hội nhập. Qua đó, các vấn đề được trao đổi tại diễn đàn có thể tiếp tục được chuyển hóa thành kiến nghị chính sách và giải pháp hỗ trợ thiết thực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.