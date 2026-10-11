Thái Lan lên kế hoạch cho công chức nghỉ hưu sớm nhằm tiết kiệm ngân sách

Người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo lời ông Pakorn, chương trình dự kiến sẽ bắt đầu từ năm tài chính 2027. Trong giai đoạn đầu, chính sách này sẽ tập trung vào các nhân sự từ 50 tuổi trở lên. Đối với nhóm lao động từ 40 tuổi, họ có thể đủ điều kiện tham gia nếu có sức khỏe kém hoặc cần phải chăm sóc người thân.

Ông Pakorn cũng chia sẻ rằng chính phủ đang cân nhắc mức bồi thường hơn 12 tháng lương của nhân sự, tuy nhiên con số chính xác vẫn đang trong quá trình thảo luận với Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng Thái Lan thông tin thêm rằng giai đoạn đầu tiên của chương trình ước tính sẽ tiêu tốn của chính phủ khoảng 7 tỷ baht (tương đương 209 triệu USD).

Tính đến tháng 6/2023, Thái Lan có tới 1,68 triệu công chức.

Chính quyền của Thủ tướng Anutin Charnvirakul đang tập trung hơn vào việc củng cố tài khóa, trong bối cảnh ngân sách nhà nước gặp nhiều áp lực do chi tiêu tương đối cao và có nguy cơ chạm mức trần nợ công tự quy định là 70%.

Gói hỗ trợ nghỉ hưu sớm này là một trong những giải pháp của chính quyền nhằm giải phóng thêm nguồn lực tài chính, tạo vùng đệm dự phòng trước những cú sốc tiềm ẩn đối với nền kinh tế Thái Lan.

Phó Thủ tướng Pakorn khẳng định các cơ quan liên quan đang hoàn thiện những chi tiết của kế hoạch nói trên trước khi trình lên nội các để phê duyệt.