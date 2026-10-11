Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Tại cuộc họp sáng 11/10 về kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện; chủ động rà soát, khai thác các dư địa tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế trong những tháng cuối năm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công hằng ngày, tổng hợp kết quả theo tuần; các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công theo tinh thần "3 ca, 4 kíp", bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách, các sở, ngành chủ động phối hợp, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế rút ngắn tối đa thời gian xử lý theo quy trình "luồng xanh 50%". Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời tháo gỡ, không để thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài cả trong và ngoài ngân sách. Việc xử lý tập trung vào những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, qua đó khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý; đẩy nhanh các thủ tục đấu thầu, đấu giá, khai thác hiệu quả tài sản công. Các cơ sở cần được bố trí, sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế; những nơi có khả năng khai thác sớm đưa vào sử dụng, cho thuê hoặc đấu giá theo quy định, vừa phát huy giá trị tài sản công, vừa tạo nguồn thu cho địa phương. Ngoài ra, thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội, góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Ông Phạm Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, hiện nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao chưa nhiều, chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ thiếu bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn hạn chế; chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng. Một số diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa gắn với doanh nghiệp bao tiêu nên đầu ra chưa ổn định.

Thời gian tới, Sở sẽ tổng hợp đầy đủ số liệu sản xuất nông nghiệp, làm cơ sở đánh giá mức đóng góp của ngành vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đồng thời hướng dẫn các địa phương vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tập trung vào giống có chất lượng cao, mở rộng vùng sản xuất và chuỗi liên kết với doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng, nâng cao giá trị và tỷ trọng đóng góp của ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng phân tích kết quả đạt được, dư địa và tiềm năng tăng trưởng, đề xuất rà soát, cập nhật kịch bản GRDP năm 2026, điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng quý IV để bù đắp phần còn thiếu của các quý trước. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành cần cụ thể hóa nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện các giải pháp có khả năng thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kinh tế năm 2026

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Tuyên Quang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP ước tăng 8,04%, cao hơn 1,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước đạt 78,2% dự toán; hoạt động du lịch thu hút trên 3,2 triệu lượt khách. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Về xử lý nhà, đất dôi dư, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 1.558/ 1.673 cơ sở, đạt khoảng 93,1%; còn 115 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Việc xử lý cơ bản bám sát nhu cầu sử dụng thực tế, ưu tiên phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và các mục đích công cộng.