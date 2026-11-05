KOL kể chuyện pháp luật

Phan Sỹ Hùng (đứng giữa, hàng sau) cùng các thành viên ê-kíp và cán bộ công an tham gia thực hiện video tuyên truyền pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với công chúng

Theo dõi hoạt động tuyên truyền của các địa phương trên mạng xã hội, Phan Sỹ Hùng - người được biết đến với tên Hùng Rơm, nảy ra ý tưởng góp sức tại nơi mình sinh sống. Với khả năng diễn xuất, ca hát và các kênh truyền thông riêng, anh chủ động đề xuất phối hợp với Công an phường Đông Sơn xây dựng video tuyên truyền pháp luật.

Sinh năm 1997, làm sáng tạo nội dung từ đầu năm 2022, Hùng Rơm quen thuộc với khán giả qua những video hài đời thường sử dụng giọng nói Thanh Hóa. Anh muốn tận dụng cách kể chuyện gần gũi để chuyển tải những vấn đề về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đến người dân.

VIDEO: Hậu trường sản xuất các clip tuyên truyền pháp luật của Lê Lệnh Quyền cùng Công an phường Tĩnh Gia.

“Ngã tư đường” là sản phẩm đầu tiên Hùng phối hợp với Công an phường Đông Sơn thực hiện. Anh đảm nhận viết lời nhạc chế, trao đổi với cán bộ công an để hoàn thiện nội dung. Ban đầu, một số cán bộ còn e ngại khi diễn xuất trước máy quay. Qua những sản phẩm đầu tiên được khán giả đón nhận, các anh dần tự tin, cởi mở hơn.

Đến nay, hai bên đã thực hiện 5 video. Để thu hút người xem, Hùng chú trọng xây dựng tình huống mở đầu có yếu tố bất ngờ, sau đó dẫn dắt đến nội dung cảnh báo. Tùy từng chủ đề, nhóm lựa chọn hình thức nhạc chế hoặc diễn xuất, kết hợp yếu tố giải trí ở mức phù hợp. Một số người thân cũng được anh vận động tham gia, cùng đóng góp thời gian, công sức cho hoạt động tuyên truyền.

Lê Lệnh Quyền trong vai “Cô Đồng Nát” cùng cán bộ Công an phường Đông Sơn tại buổi ghi hình video tuyên truyền về việc chấp hành quy định sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Cùng tham gia hoạt động này còn có Lê Lệnh Quyền, được biết đến qua nhân vật Cô Đồng Nát. Trước đó, anh từng phối hợp với Công an phường Tĩnh Gia thực hiện phim ngắn về phòng, chống trộm cắp và ma túy, phục vụ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ trải nghiệm ấy, Quyền tiếp tục đưa các chủ đề pháp luật vào những tình huống hài hước, gần gũi với khán giả.

Trong một video đăng trên Fanpage Công an phường Đông Sơn, tình huống mua bán “cà phê mang đi” được xây dựng bằng màn đối đáp dí dỏm giữa người bán, khách hàng và cảnh sát. Từ những câu nói gây cười, video dẫn đến lời nhắc nhở về hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái quy định.

Chất liệu xây dựng kịch bản được Quyền khai thác từ những câu chuyện đời sống, trải nghiệm cá nhân và các vấn đề được quan tâm trên mạng xã hội. Qua trao đổi với cán bộ công an, anh có thêm thông tin thực tế để phát triển tình huống. Chẳng hạn, khi thực hiện video về hành vi trộm nắp cống, biển báo, anh hiểu rõ hơn những vụ việc đã xảy ra và nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

Theo Quyền, kịch bản và khả năng thể hiện của diễn viên phải hỗ trợ cho nhau. Tình huống cần có diễn biến hợp lý, lời thoại tự nhiên để người xem vừa cảm thấy thú vị, vừa nhận diện được hành vi cần cảnh giác.

“Cô Đồng Nát” cùng cán bộ Công an phường Đông Sơn trong tình huống dàn dựng nhằm cảnh báo hành vi trộm cắp biển báo giao thông.

Trách nhiệm sau tiếng cười

Dù sử dụng hình thức giải trí, các video vẫn đặt yêu cầu chính xác về nội dung pháp luật lên hàng đầu. Với những chủ đề như ma túy, Hùng Rơm thường trao đổi trước với cán bộ công an về cách xây dựng tình huống, chi tiết thể hiện và tính xác thực của thông tin. Kinh nghiệm sáng tạo nội dung giúp anh tổ chức sản phẩm, nhưng kiến thức chuyên môn cần được tìm hiểu, kiểm chứng.

Ê-kíp ghi hình phần tuyên truyền của cán bộ công an trong một sản phẩm phối hợp với “Cô Đồng Nát”.

Quyền cũng cho biết, mỗi chủ đề mới là dịp để anh bổ sung kiến thức. Có những vấn đề trước đây chưa tìm hiểu sâu, khi bắt tay thực hiện mới nhận ra cần cân nhắc kỹ cách thể hiện để tránh khán giả hiểu sai.

Theo cách phối hợp được Quyền chia sẻ, anh xây dựng phần tình huống, cán bộ công an góp ý và đảm nhiệm nội dung phổ biến pháp luật ở cuối video. Sau khi dựng, sản phẩm được gửi đơn vị phối hợp kiểm tra trước khi đăng tải, đồng thời chú thích rõ đây là tình huống dàn dựng phục vụ tuyên truyền.

Lê Lệnh Quyền trao đổi kịch bản với cán bộ công an tại buổi ghi hình sản phẩm tuyên truyền pháp luật.

Những video nhận được nhiều lượt xem, bình luận tích cực là động lực để các cá nhân tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, hiệu quả tuyên truyền không chỉ được đo bằng mức độ tương tác mà còn ở việc người xem hiểu, ghi nhớ và vận dụng thông tin vào thực tế. Vì vậy, bên cạnh tìm kiếm cách thể hiện hấp dẫn, người sáng tạo cần quan tâm đến tính chính xác, những thắc mắc và phản hồi của khán giả.

Lê Lệnh Quyền nhận Giấy khen tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 phường Tĩnh Gia.

Qua quá trình phối hợp với lực lượng công an, Quyền cho biết bản thân cũng ý thức hơn trong lời nói, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội và việc chấp hành pháp luật. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với những người sử dụng sức ảnh hưởng cá nhân để lan tỏa thông tin đến cộng đồng: không chỉ truyền tải thông điệp đúng đắn mà còn phải thể hiện trách nhiệm từ chính hành vi, lối sống của mình.