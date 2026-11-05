Tuyên Quang: Bàn giao hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm về quê hương an táng

Liệt sĩ Lò Văn Phôm, sinh năm 1963, quê quán xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu); nhập ngũ tháng 3-1984. Khi hy sinh, đồng chí mang quân hàm Hạ sĩ, là chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang dâng hương trước khi bàn giao hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm về quê hương an táng.

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang di chuyển hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm từ nhà quàn để bàn giao cho gia đình đưa về quê hương an táng.

Đồng chí anh dũng hy sinh ngày 14-1-1985 tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (nay là xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh đã phát hiện hài cốt cùng di vật là một chứng minh nhân dân mang tên Lò Văn Phôm. Qua đối chiếu hồ sơ và xác minh thông tin với thân nhân liệt sĩ, danh tính liệt sĩ đã được xác định.

Hơn 6 giờ vượt hàng trăm km, hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm được đưa từ Tuyên Quang trở về quê hương sau hơn 40 năm nằm lại giữa núi rừng biên cương Vị Xuyên. Sự trở về của liệt sĩ khép lại hơn bốn thập kỷ mong ngóng của gia đình, đồng thời là kết quả của quá trình kiên trì khảo sát, xác minh, tìm kiếm từ những thông tin do các cựu chiến binh, đồng đội cung cấp, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại diện các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang đưa hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu để tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Lực lượng chức năng thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ Lò Văn Phôm.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm trở về quê hương thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; khẳng định trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.