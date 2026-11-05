Hà Nội tổ chức đại nhạc hội 50.000 người, miễn phí vé vào cửa dịp 24/11

Ngày Văn hoá Việt Nam

Tại họp báo thông tin về các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được Trung ương và Chính phủ giao, trong đó có việc tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện.

Theo bà Vũ Thu Hà, Hà Nội được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức chương trình. Đây là sự kiện cấp quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ về nội dung, quy mô và công tác tổ chức.

Quang cảnh họp báo thông tin về các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Đến nay, thành phố đã xây dựng kế hoạch, hoàn thiện phương án triển khai, thành lập ban tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương là đầu mối thẩm định, chỉ đạo nội dung; thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức thực hiện; Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng tham gia triển khai.

Về việc phát hành vé, lãnh đạo UBND TP Hà Nội khẳng định chương trình phục vụ nhân dân, không bán vé. Thành phố đã chuẩn bị nền tảng cấp vé điện tử, đồng thời dự kiến phát hành 38.000 vé miễn phí.

Trong đó, 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường, 7.000 vé được phân phối qua các nền tảng trực tuyến; số còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình. Thông tin về thời điểm, cách thức đăng ký và điều kiện nhận vé sẽ được thành phố công bố rộng rãi.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với sức chứa dự kiến khoảng 50.000 người và thời lượng tối đa 120 phút.

Đêm diễn kết hợp nghệ thuật truyền thống với đương đại, ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại, cùng các màn pháo hoa được bố trí đan xen và vào thời điểm kết thúc. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai, kết nối những giá trị di sản với tinh thần sáng tạo của thời đại.

Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các nền tảng, góp phần lan tỏa không khí Ngày Văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng.