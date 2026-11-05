Triển lãm mỹ thuật Phật giáo 'Thực tại': Nơi Đạo gặp đời

Hiện diện tại buổi khai mạc có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật TP.HCM; Thượng tọa Thích Chúc Phú, Phó Thư ký Tòa soạn Báo Giác Ngộ; đại diện Hội Mỹ thuật TP.HCM cùng thân hữu các họa sĩ tham gia triển lãm, đông đảo khách mời và những người yêu nghệ thuật.

Phát biểu mở đầu buổi khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Minh nhận xét triển lãm “Thực tại” là một buổi triển lãm có phần đặc biệt khi quy tụ 11 họa sĩ vốn từng là các sinh viên tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM, trong đó có các vị là tu sĩ Phật giáo như Thầy Thích Nhuận Thường và Thầy Thích Nhuận Đức.

Các sáng tác với chủ đề, cảm hứng Phật giáo cũng đồng thời là cái nhìn của mỗi tác giả về thực tại đời sống theo những cách khác nhau, góc độ khác nhau nhưng tất cả đều cùng gặp gỡ tại một điểm, đó là sự giao thoa giữa Đạo và đời. Thông qua các sáng tác nghệ thuật với sự phong phú về chất liệu, phương thức thể hiện,… các họa sĩ đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc nhưng cũng đầy ý vị mà ở đó, người thưởng lãm có thể tìm thấy cho mình một sự rung cảm, đồng điệu riêng có giữa dòng chảy của cuộc đời, sự sống quyện hòa trong đạo vị.

Thượng tọa Thích Nhuận Thường thay mặt nhóm họa sĩ gửi lời tri ân đến khách mời

Thay mặt nhóm họa sĩ tham gia, Thầy Thích Nhuận Thường đã gửi lời tri ân đến Hội Mỹ thuật TP.HCM đã tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức buổi triển lãm, giúp các tác phẩm đến được với công chúng; lời cảm ơn chân thành đến các thân hữu, khách mời đã hiện diện đông đảo tại buổi khai mạc, đó là nguồn động viên rất lớn đối với các họa sĩ trên con đường sáng tạo của mình.

Triển lãm mỹ thuật “Thực tại” là hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa được tổ chức trong thời gian đang diễn ra các sự kiện trọng đại như Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2026) và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Triển lãm quy tụ 11 thành viên tham gia với khoảng 100 tác phẩm được trưng bày. Hầu hết các thành viên tham gia triển lãm là những họa sĩ, điêu khắc đã có nhiều năm gắn bó với mỹ thuật, trong đó có hai vị Tăng sĩ. Bằng những trải nghiệm trong cuộc sống cũng như quán chiếu tự thân qua góc nhìn Phật pháp, các tác giả đã gởi vào tác phẩm những hình tượng đẹp và ý nghĩa.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 5-11 đến hết ngày 11-11-2026 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.