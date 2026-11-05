Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026: Giao thoa hương vị, kết nối văn hóa

Bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình (áo xanh) giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới các đại biểu quốc tế. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 tổ chức buổi trao đổi thông tin và gặp gỡ báo chí, giới thiệu những nội dung trọng tâm của sự kiện lần thứ 14 với chủ đề “Giao lộ văn hóa - Beyond Flavors”.

Tham dự buổi họp báo có: bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; ông Ngô Phương Nghị, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao; đại diện Đoàn Ngoại giao, Tham tán Công sứ và đại diện hơn 50 đại sứ quán, cơ quan ngoại giao; Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình, đại diện một số địa phương, sở ngoại vụ, văn phòng ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Chương trình còn có sự tham dự của đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp đồng hành và đông đảo cơ quan báo chí, truyền thông.

Ông Lương Hoàng Giáp, Trưởng Bộ phận truyền thông, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026, phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lương Hoàng Giáp, Trưởng Bộ phận truyền thông, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 cho biết, chủ đề “Giao lộ Văn hóa-Beyond Flavors” thể hiện định hướng đưa ẩm thực trở thành cầu nối giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc của các quốc gia.

Liên hoan năm nay dự kiến có gần 100 gian hàng, với sự tham gia của các đại sứ quán, trung tâm văn hóa nước ngoài, tổ chức quốc tế, sở ngoại vụ địa phương và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa và trải nghiệm ẩm thực được mở rộng, tạo thêm cơ hội để công chúng tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống văn hóa của nhiều quốc gia; lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương.

Ban tổ chức trao đổi thông tin báo chí. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ẩm thực-ngôn ngữ chung của giao lưu văn hóa

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, 298 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên được thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam, các cơ quan của Bộ Ngoại giao cùng sự đồng hành tài trợ chính của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer-MCH).

Bước sang kỳ thứ 14 tổ chức, liên hoan trở thành hoạt động giao lưu văn hóa có sự tham gia của nhiều cơ quan đại diện nước ngoài, địa phương và doanh nghiệp.

Theo bà Lê Nguyệt Anh, mục tiêu xuyên suốt của chương trình là quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế, tôn vinh bản sắc văn hóa các nước tại Việt Nam và duy trì hoạt động thiện nguyện như một nội dung ưu tiên.

Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đánh giá về vai trò của ẩm thực trong giao lưu quốc tế, bà Lê Nguyệt Anh cho rằng, mỗi món ăn đều mang dấu ấn riêng của lịch sử, văn hóa và điều kiện tự nhiên của từng quốc gia. Có những món ăn mang nét tương đồng về nguyên liệu, cách chế biến nhưng lại tạo nên sự khác biệt qua gia vị và cách sử dụng sản vật bản địa. Một số món ăn của Việt Nam có nét tương đồng với ẩm thực Indonesia, song cách kết hợp nguyên liệu, gia vị đặc trưng lại tạo nên hương vị riêng.

Theo bà Nguyệt Anh, chính những điểm gặp gỡ và khác biệt ấy giúp người tham dự hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia, qua đó tăng cường sự tôn trọng, chia sẻ và tình hữu nghị: “Ẩm thực là ngôn ngữ chung, không có biên giới. Thông qua ẩm thực, chúng ta có thể quảng bá một nền văn hóa Việt Nam giàu bản sắc, đồng thời lan tỏa tình yêu hòa bình, sự sẻ chia và tinh thần hữu nghị với bạn bè quốc tế”, bà Lê Nguyệt Anh chia sẻ.

Với chủ đề Beyond Flavors, Liên hoan năm nay được tổ chức theo 3 không gian chính: Pride of Vietnam-Tự hào Việt Nam; ASEAN Flavors-Hương vị ASEAN và World Flavors-Hương vị thế giới. Cách bố trí này hướng tới việc giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực 3 miền, các quốc gia Đông Nam Á và nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Ẩm thực Việt Nam thu hút khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: Ban tổ chức)

Một điểm đáng chú ý là không gian “Tự hào Việt Nam”, được thiết kế nhằm giới thiệu di sản ẩm thực 3 miền và những giá trị văn hóa gắn với nguồn cội dân tộc. Khu vực “Nguồn cội Việt” dự kiến được bài trí trang trọng với các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày và đặc sản địa phương. Ban tổ chức cũng vận động các đại sứ quán, địa phương chuẩn bị những mâm lễ mang đặc trưng văn hóa, ẩm thực của mình để cùng tham gia nghi lễ dâng hương.

Đặc biệt, sự kiện năm nay diễn ra trước Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hai ngày. Việc dành không gian riêng giới thiệu văn hóa, ẩm thực dân tộc được kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động quảng bá bản sắc Việt Nam trong giao lưu quốc tế.

Ban tổ chức thông tin, bên cạnh hoạt động trưng bày ẩm thực, Liên hoan còn tổ chức trình diễn chế biến món ăn, giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ số. Theo dự kiến, sau lễ khai mạc ngày 22/11, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu, khách mời sẽ tham quan các gian hàng, giao lưu với các Đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao tham dự sự kiện.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động thiện nguyện

Bên cạnh ý nghĩa giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện tiếp tục được xác định là một nội dung trọng tâm của liên hoan. Theo thông tin từ Ban tổ chức, tại kỳ Liên hoan năm 2025, tổng số tiền quyên góp đạt 1,301 tỷ đồng. Trong đó, 750 triệu đồng được trao trực tiếp để hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại lễ khai mạc. Phần kinh phí còn lại được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai hỗ trợ sau sự kiện.

Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng phương án tiếp nhận và phân bổ các khoản ủng hộ theo hướng thiết thực, công khai, minh bạch.

Ban tổ chức cho biết, hoạt động thiện nguyện đã nhận được sự hưởng ứng của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của các đại sứ quán, tổ chức và đơn vị tham gia liên hoan. Phu nhân Ngô Phương Ly dự kiến trực tiếp tham gia ủng hộ trên sân khấu tại lễ khai mạc. Toàn bộ kinh phí quyên góp sẽ được chuyển đến các địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khách mời trải nghiệm ẩm thực sau buổi họp báo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chia sẻ về ý nghĩa của sự đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp, bà Lê Nguyệt Anh cho rằng mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Sự chung tay ấy giúp hoạt động được tổ chức chu đáo hơn, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn trong văn hóa Việt Nam. “Điều đáng quý là các đơn vị tham gia đã cùng đóng góp để lan tỏa tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Sự đồng hành ấy mang lại sự ấm áp cho những người tham gia và cả những hoàn cảnh được nhận hỗ trợ”, bà Lê Nguyệt Anh nhấn mạnh.

Với sự tham gia của các cơ quan ngoại giao, địa phương, doanh nghiệp và nhiều tổ chức trong nước, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội giao lưu, tìm hiểu bản sắc giữa các quốc gia. Qua những món ăn, câu chuyện văn hóa và hoạt động thiện nguyện, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, tích cực hội nhập và hướng tới hòa bình, hợp tác, phát triển.