Nghệ sĩ Việt nối vòng tay lớn trong concert 'Muôn sắc Việt Nam'

Ngày Văn hoá Việt Nam

Sáng 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một trong những hoạt động trọng tâm được giới thiệu tại họp báo.

Mang chủ đề “Muôn sắc Việt Nam”, concert dự kiến bắt đầu lúc 20h ngày 24/11, với thời lượng khoảng 120 phút. Những nghệ sĩ đầu tiên được công bố tham gia gồm Đức Phúc, Quốc Thiên, Đông Hùng, OSAD và Cheng, mang đến các phong cách âm nhạc đa dạng cho chương trình.

Phối cảnh sân khấu concert “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, đêm diễn hướng tới tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai. Các tiết mục kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc và công nghệ sân khấu hiện đại để tôn vinh bản sắc, truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết.

Đan xen các tiết mục và phần kết chương trình là phần trình diễn pháo hoa có tổng thời lượng 15 phút, tạo điểm nhấn cho đêm nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đức Phúc, Quốc Thiên, Đông Hùng, OSAD và Cheng là những nghệ sĩ đầu tiên được công bố góp mặt tại concert “Muôn sắc Việt Nam” tối 24/11. Ảnh: BTC

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Thành phố Hà Nội giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với các đơn vị thực hiện. Đây là lần đầu tiên Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội được giao một concert với quy mô lớn như vậy. Việc tham gia sản xuất chương trình đặt ra yêu cầu phát huy năng lực sáng tạo, tổ chức và kết nối công chúng của cơ quan báo chí.

Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và quảng bá, báo chí cần chủ động tham gia sáng tạo, tổ chức sản xuất các sản phẩm văn hóa có giá trị. Với “Muôn sắc Việt Nam”, vai trò này được cụ thể hóa bằng một chương trình nghệ thuật phục vụ đông đảo người dân, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết thành phố đã thành lập ban tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và đơn vị triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo kế hoạch phát hành vé đã công bố, khoảng 38.000 vé miễn phí được phân bổ phục vụ khán giả, trong đó có 7.000 vé qua các nền tảng trực tuyến. Thời gian và phương thức nhận vé được cập nhật qua thông báo chính thức của ban tổ chức.

Concert dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp trên các kênh và nền tảng của cơ quan để phục vụ công chúng.