Chùa Trầm – Vẻ đẹp di sản giữa miền sơn thủy Chương Mỹ
Chùa Trầm, phường Chương Mỹ là một nơi chỉ cần đặt chân đến, người ta đã cảm nhận được sự bình yên len lỏi trong từng hơi thở. Không ồn ào, náo nhiệt, quần thể di tích hiện lên giữa núi đá trầm mặc, cây xanh cổ thụ và không gian thanh tịnh, mang trong mình vẻ đẹp vừa khoáng đạt của thiên nhiên, vừa sâu lắng của miền đất giàu truyền thống văn hóa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chua-tram-ve-dep-di-san-giua-mien-son-thuy-chuong-my-246261105215949088.htm