Chùa Trầm – Vẻ đẹp di sản giữa miền sơn thủy Chương Mỹ

Không chỉ là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử, các di tích của Hà Nội đang từng bước được khai thác theo hướng trở thành những không gian trải nghiệm văn hóa hấp dẫn. Đặc biệt, các sản phẩm du lịch đêm tại Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long hay Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang mở ra cách tiếp cận mới với di sản, giúp lịch sử không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận bằng nhiều giác quan.