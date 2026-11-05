Lữ đoàn 87 nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đại tá Bùi Tuấn Quynh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu chủ trì hội thi. Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Quang Hiển, Phó cục trưởng Cục Tác chiến điện tử; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 87 cùng đại diện các đơn vị kết nghĩa.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 87, gồm: Quyết thắng (Tiểu đoàn 1), Tiếp bước (Tiểu đoàn 2), Xung kích (Tiểu đoàn 3) và Tiên phong (Tiểu đoàn 4). Các đội trải qua 3 phần thi: Màn chào hỏi; kiến thức và xử trí tình huống; tuyên truyền. Với hình thức thể hiện phong phú, kết hợp sân khấu hóa, tiểu phẩm, trình chiếu và video clip, các đội thi đã giới thiệu những nội dung pháp luật gắn với đời sống, công tác và nhiệm vụ của bộ đội. Trong đó, phần thi kiến thức và xử trí tình huống tập trung kiểm tra hiểu biết, khả năng vận dụng quy định pháp luật để nhận diện, giải quyết các tình huống thực tiễn. Phần thi tuyên truyền tạo điều kiện để các đội phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng truyền đạt, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Những phần thi hấp dẫn, gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu với hình thức sân khấu hóa.

Nội dung hội thi tập trung vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội; phát huy vai trò của Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; đồng thời đề cập nhiều lĩnh vực thiết thực như phòng, chống bạo lực gia đình, trật tự, an toàn giao thông, nghĩa vụ quân sự, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng...

Đại tá Tạ Văn Tuệ, Chính ủy Lữ đoàn 87, Trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu tại chương trình.

Đại tá Tạ Văn Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 87, Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật, kỷ luật và các quy định của Quân đội. Qua hội thi, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, quy định về tham gia giao thông, sử dụng mạng xã hội và những điều cấm trong Quân đội; đồng thời giúp bộ đội làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.

Ban tổ chức trao bằng khen tặng các đội thi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua hội thi, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87 được củng cố kiến thức, nâng cao năng lực tuyên truyền, xử lý tình huống pháp luật; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.